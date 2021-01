Chaque compte de célébrité OnlyFans que vous pouvez suivre

Votre guide complet de toutes les célébrités sur OnlyFans.

Contrairement à la croyance populaire, OnlyFans n’est pas réservé aux travailleuses du sexe. Le site basé sur l’abonnement, lancé en 2016, offre à tout le monde la possibilité de facturer des frais mensuels pour un contenu exclusif.

Il n’est pas étonnant que les célébrités tirent maintenant profit de la plate-forme en partageant leur propre contenu exclusif avec leurs fans. Allant des sorties de musique à des choses un peu plus explicites, les A-listers veulent maintenant une part du gâteau OnlyFans.

Avec les goûts de Belle Delphine engrangeant plus d’un million de dollars par mois, il n’est pas surprenant que les riches et les célèbres souhaitent devenir encore plus riches grâce au service d’abonnement (parfois au détriment des vraies travailleuses du sexe …) Mais il y a tellement de célébrités créateurs, à qui devriez-vous vous abonner? Eh bien, voici votre guide de toutes les célébrités sur OnlyFans.

Tous les comptes de célébrités OnlyFans que vous pouvez suivre. Photo: @iamcardib via Instagram, @bellathorne via Instagram, @ tylerposey58 via Instagram

Ambre Rose

Amber Rose est sur OnlyFans depuis septembre 2020, partageant son contenu intime avec ses fans. La fondatrice et ex-strip-teaseuse de SlutWalk dit qu’elle aime la plateforme parce qu’elle « me ramène à mes racines ». Dans une interview avec Daily Beast, elle a déclaré: « C’est aussi moi qui fais ce que je veux avec mon corps, et je n’ai aucun homme, aucun fan ou personne en ligne qui surveille mon corps. Je peux faire ce que je veux avec mon propre corps, et c’est la chose principale. »

Elle a ajouté: « J’ai toujours parlé d’être positive pour le corps et de la façon dont les femmes devraient pouvoir allaiter en public. Pour moi, les seins ne sont pas un gros problème. Je montrerai mes seins toute la journée sur OnlyFans – seins, et le cul et le twerk. Toutes les bonnes choses. Je vais laisser mon vagin à mon mari mais tout le reste est juste. » Vous pouvez vous abonner sur @amberrose.

Austin Mahone

Austin Mahone est surtout connu pour ses reprises musicales, mais il s’est tourné vers la création de contenu OnlyFans en octobre 2020. En parlant de lancement de son compte, il a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir atteint un âge et un moment de ma carrière où je suis prêt. pour mélanger et être plus ouvert avec mes fans, et OnlyFans me donne une plate-forme pour le faire sans aucune limitation. Je suis ravi de montrer à mes fans une autre facette de moi que celle qu’ils peuvent utiliser sur mes autres comptes de médias sociaux . » Vous pouvez le trouver sur @austinmahone.

Bella Thorne

Bella Thorne s’est révélée incroyablement populaire sur OnlyFans, en créant son compte en août 2020. L’ancienne actrice de Disney a gagné 2 millions de dollars ridicules sur la plate-forme en une semaine seulement, dont 1 million de dollars le premier jour (!! !) Elle a cependant rencontré plusieurs problèmes sur OnlyFans, mettant en colère les travailleuses du sexe qui utilisent l’application comme principale source de revenus et prétendant plus récemment être la «première» célébrité à se joindre. Vous pouvez la suivre pour 20 € par mois sur @bellathorne.

Blac Chyna

Blac Chyna a fait ses débuts à OnlyFans en avril 2020 et elle est devenue l’un des meilleurs salariés de la plateforme. Elle gagnerait 15 millions de livres sterling par mois grâce à son contenu exclusif. Vous pouvez la trouver sur @blacchyna.

Bretman Rock

En novembre 2020, Bretman Rock a lancé son compte OnlyFans après qu’Instagram ait supprimé ses photos NSFW. Parler sur Twitter, Bretman a déclaré: « J’ai envie de faire un OnlyFans gratuit ….. Je suis fatigué de prendre des nus et personne ne les voit .. idgaf. » Vous pouvez le trouver sur @ rock_bottom4.

Cardi B

Cardi B a rejoint OnlyFans en août 2020, suite à la sortie de sa chanson explicite « WAP ». Mais si vous espérez voir de la nudité, Cardi ne partage pas cela. La rappeuse a déclaré que son compte serait destiné à partager du «contenu réel» exclusivement avec ses fans. Vous pouvez la trouver sur @iamcardib.

Jordyn Woods

Jordyn Woods a rejoint OnlyFans en octobre 2020, partageant des photos prises par des professionnels avec ses fans. Parlant de son récit, Jordyn a déclaré qu’elle ne voulait rien enlever aux travailleuses du sexe, elle voulait juste s’exprimer de manière créative sans jugement. Elle a déclaré que Complex OnlyFans est « un espace où les gens peuvent être là-bas, ne pas être jugés et être authentiques pour [them]soi « . Vous pouvez la trouver sur @jordynwoods.

Megan Barton-Hanson

Love IslandMegan Barton-Hanson est une créatrice populaire d’OnlyFans, facturant 19 € par mois (ou 53 € pendant trois mois) pour afficher son contenu explicite. Megan a même utilisé son argent OnlyFans pour s’acheter une nouvelle maison de luxe. Vous pouvez la trouver sur @meganbartonhanson.

Lait

Course de dragsters de RuPaul La star de la saison 6, Milk, a rejoint OnlyFans en novembre 2020, publiant des photos et des vidéos exclusives. Vous pouvez le trouver sur @bigandmilky.

Tiare en plastique

Course de dragsters de RuPaul alun Plastique Tiara a rejoint OnlyFans en septembre 2020. Dans une déclaration à propos de son compte, elle a déclaré: « J’ai décidé de rejoindre OnlyFans car c’est un espace sûr pour les personnes de couleurs, de sexualités, de formes et de tailles différentes pour montrer au monde que nous sont en effet fiers et puissants. » Vous pouvez la trouver sur @plastiquetiara.

Shea Couleé

Course de dragsters de RuPaul All Stars 5 La gagnante Shea Couleé a sauté sur le battage médiatique d’OnlyFans en juillet 2020, partageant le contenu des coulisses avec sa base de fans. Ne vous attendez pas à de la nudité là-bas, cependant. Shea partage généralement des clips exclusifs de séances photo et de tutoriels de maquillage. Vous pouvez la retrouver sur @sheacoulee.

Tana Mongeau

Tana Mongeau est connue pour sa page NSFW OnlyFans, lancée en mai 2020, baptisée Tana Uncensored. Elle a même utilisé son compte pour inciter les gens à voter pour le président Joe Biden aux élections américaines en promettant d’envoyer des nus gratuits aux fans s’ils prouvent qu’ils avaient voté pour Biden. Vous pouvez la retrouver sur @tanamongeau.

Tyler Posey

Bien bien bien. Le compte Only Fans de Tyler Posey est devenu un sujet brûlant. le Teen Wolf La star a fait la une des journaux lorsqu’il a rejoint la plateforme en septembre 2020, posant nue avec sa guitare. Vous pouvez le suivre sur @tylerposey.

Tyga

Tyga a rejoint OnlyFans en septembre 2020 pour partager sa « musique exclusive, photos, vidéos et autres BTS de mes dernières sorties » avec ses fans. On dit qu’il partage beaucoup plus cette musique là-bas, cependant, après que ses nus auraient été divulgués de l’application. Vous pouvez le trouver sur @tyga.

.

