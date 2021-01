CES 2021: Square Off dévoile le premier ordinateur d’échecs enroulable avec un adversaire IA intégré

12 janv.2021 17:19:10 IST

Les fabricants d’échecs Square Off ont présenté le premier ordinateur d’échecs enroulable au monde et deux nouveaux échiquiers phares au CES 2021. L’ordinateur d’échecs enroulable sera également hautement portable et connecté à l’échelle mondiale. Dans un communiqué de la société, la société a déclaré que le nouvel ordinateur enroulable donnerait aux joueurs la possibilité de se battre contre l’adversaire de l’IA intégrée ou n’importe qui du monde entier. Les acheteurs potentiels peuvent s’attendre à ce que l’appareil soit lancé provisoirement en mars 2021. Outre le nouvel appareil enroulable, Square Off a également lancé deux nouveaux échiquiers, à savoir le Square Off Neo et le Square Off Swap.

Bien que le Neo soit plus léger, plus rapide et plus abordable, Swap est présenté comme un appareil automatisé de jeu multi-plateau unique en son genre qui permet aux utilisateurs de jouer à plusieurs jeux avec la même plate-forme. Cela signifie qu’en dehors des échecs, les joueurs pourront profiter des drafts, Halma et Connect 4, le tout sur une seule surface. La société a également déclaré que les deux échiquiers avaient collecté plus de 10 000 000 USD auprès de près de 6 000 bailleurs de fonds sur diverses plateformes de financement participatif mondiales. Ces deux produits devraient être commercialisés d’ici la fin de l’année.

Bhavya Gohil, co-fondateur et PDG de Square Off, a déclaré: «Square Off est prêt à révolutionner le jeu de société à travers le monde et 2021 s’annonce très excitant. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour livrer Neo et Swap à nos bailleurs de fonds au plus tôt ». Il a ajouté que l’ordinateur d’échecs enroulable portable et connecté mondialement «raviverait la façon dont les échecs sont joués».

Atur Mehta, le CTO de la société, a déclaré qu’avec l’intégration de Lichess avec Square Off, les joueurs auront désormais accès à plus de 70 millions de joueurs à travers le monde.

En utilisant les propriétés de la télérobotique, la société fabrique des échiquiers automatisés sur lesquels les joueurs peuvent jouer aux échecs sur leur propre plateau, mais avec n’importe qui dans le monde. Il est également possible de se coucher contre l’adversaire de l’IA et les pièces d’échecs se déplacent de leur propre chef en suivant des instructions informatisées.

