Chapitre 1026 – Luffy et Yamato contre Kaido

One Piece est l’un des mangas les plus anciens qui a toujours gardé les lecteurs accrochés en raison de ses personnages et de son scénario incroyables. Ici, nous discuterons de la date de sortie du chapitre 1026 de One Piece, des analyses brutes divulguées et des sources officielles où vous pouvez lire les chapitres de One Piece gratuitement!

Luffy grimpe sur Momo dans le résumé du chapitre 1025 de One Piece, mais il est incapable de descendre. Momo a toujours le vertige, c’est pourquoi il est incapable d’accompagner Luffy au sommet. Pendant que Shinobu et les Heart Pirates regardent, Luffy et Momo se disputent.

Je ne peux pas me dire que Luffy n’a pas la meilleure entrée 🤷🏾‍♂️ #onepiece1025 pic.twitter.com/Ty72nhKsou – Barbe Blanche ️🍓 (@Shirohige4PF) 11 septembre 2021

Récapitulatif du chapitre 1026 de One Piece

Sur le toit, Kaido et Yamato se battent toujours. Yamato attaque son père avec Kagamiyama. Kaido est toujours bien vivant et il s’occupe admirablement de sa fille. Elle saute en l’air et attaque Kaido avec Himorogiri, mais il le dévie.

Yamato est moqué par Kaido, qui prétend qu’elle est de Wano et qu’elle n’a pas d’amis. Elle prétend cependant qu’elle avait des amis et des partisans qui croyaient en elle. Kaido, d’autre part, prétend que leur gentillesse était une ruse et qu’ils avaient simplement peur d’elle.

Cela a été quelques semaines épiques avec la quantité de #UNE PIÈCE contenu que nous recevons. J’ai hâte de conclure avec une histoire qui tape sur la tête et une longue critique 😏. Chapitre 1025 de One Piece intitulé: Twin Dragons 🔥 #onepiece1025 Allons-y pic.twitter.com/w2qa5x34Gq – SupernovaKen (@SupernovaKen1) 11 septembre 2021

D’un autre côté, Momo surmonte finalement son anxiété et s’envole, s’écrasant sur le sol en direct. Le dragon rose a attiré l’attention de tout le monde dans la salle. Momo continue de défoncer les sols, cette fois dans le second.

Il ferme les yeux et s’interpose entre Kid, Law et Big Mom dans leur lutte. Big Mom le confond avec Kaido, et il continue de s’élever. Il entre cette fois au troisième étage et effraie les Beast Pirates qui sont présents.

Yamato planifie une autre attaque contre son père depuis le toit. Momo arrive finalement sur le toit et voit Kaido. Gear 4th Snake Man transforme Luffy. Yamato et Luffy font équipe pour frapper Kaido avec un puissant coup de poing.

Luffy exprime sa gratitude à Yamato pour avoir gardé Kaido occupé. Luffy prétend qu’il ne mourra pas parce qu’il accédera au poste de roi des pirates. Momo prétend être sur le point de devenir le shogun de la nation Wano. Kaido sourit et ajoute que la planète n’a pas besoin de deux dragons.

Date de sortie du chapitre 1026 de One Piece

One Piece sortira le 26 septembre 2021. En cas de retard ou de mise à jour du manga, le changement se reflétera ici.

Où lire le chapitre 1026 de One Piece ?

Une pièce est officiellement disponible dans Viz Media et MangaPlus. Cependant, vous pouvez lire les trois derniers chapitres gratuitement. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez être membre.

