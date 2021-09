Combien de millions Vin Diesel a-t-il facturé pour Fast and Furious 9 ?

vin Diesel réussi à entrer à Hollywood grâce à Steven Spielberg et son film Sauver le soldat Ryan. L’acteur a eu un rôle dans ce film qui lui a donné l’attention nécessaire pour d’autres projets tels que le premier volet de la saga Rapides et furieux. Selon Men’s Health, l’interprète a gagné 2 millions de dollars pour ce premier film de la franchise qui allait devenir l’une des séries de films les plus réussies de l’histoire.







Plus tard, Diesel a obtenu le rôle de Alex Cage dans l’entrée d’action intitulée XXX puis passer au personnage de dominic Toretto dans les films de la saga Rapides et furieux. Le salaire actuel de l’acteur est d’environ 50 millions de dollars par an, en fonction des projets auxquels il participe. Sa fortune s’élève à environ 225 millions de dollars, a rapporté la valeur nette des célébrités.

Salaire de Vin Diesel pour Fast and Furious 9

Rapide et furieux 9 a été un succès au box-office et a réuni Toretto avec sa famille sur grand écran, cette fois face à son frère Jacob et au cyberterroriste Cipher. Le film est plein de poursuites, d’action, de combats à mains nues et même d’une voiture qui vole dans l’espace. Les fans ont apprécié à 100% cette aventure qui a divisé les critiques spécialisés.

Dans ce contexte, quel était le salaire de vin Diesel pour réinterpréter dominic Toretto? Selon Forbes, la star a obtenu une impressionnante 20 millions de dollars pour avoir ramené à la vie le conducteur de voiture badass. Il a également pris un pourcentage du box-office du film, ce qui a encore augmenté son salaire. De cette façon, Diesel est un acteur très apprécié par l’industrie et son salaire le prouve.

vin Diesel multiplié par dix son salaire dès la première livraison de Rapides et furieux à la neuvième manche de la saga. Bien sûr, vous devez prendre en compte non seulement la carrière que l’acteur a faite à Hollywood, mais aussi la façon dont cette histoire de voitures et d’action a grandi au fil des ans, devenant l’une des franchises préférées du public.