Jujutsu Kaisen Chapitre 159 – Les jeux d’abattage commencent enfin !

Jujutsu Kaisen n’a jamais été ennuyeux avec les scènes de combat qui en découlent parmi les personnages. Nous parlerons de Jujutsu Kaisen Chapitre 159 dans cet article, y compris sa date et son heure de publication, les analyses brutes divulguées et les spoilers, et les sites officiels où vous pouvez lire les derniers chapitres légalement et gratuitement.

Tout d'abord: ce chapitre était drôle af 😂 Hakari a une vraie énergie de clown, j'adore le voir Deuxièmement : LES JEUX DE CULLING ONT ENFIN COMMENCÉS ! Ces nouveaux utilisateurs de malédiction ressemblent à de vraies menaces. Et je suis encore une fois impressionné par Fushiguro#JujutsuKaisen158 #JJK158

Jujutsu Kaisen Chapitre 159 Date de sortie

Le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami est publié en série dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha, avec un nouveau chapitre publié chaque dimanche. Le chapitre 156 de Jujutsu Kaisen sortira le 19 septembre 2021 à 00h00 JST, selon le même calendrier que les chapitres précédents.

Aucun retard n’a été signalé pour le moment. En cas de changements soudains, cela sera reflété dans l’article ici.

Résumé sur Jujutsu Kaisen Chapitre 158

Le dernier chapitre était entre Hikari et Itadori, même s’il était à sens unique. Mais Itadori a encore prouvé que sa détermination pure est capable d’éloigner les autres de leur verdict. Venant au jeu Culling, les événements précédents, y compris le scellement de Gojo, la mort du principal Yaga et le statut de Fushiguro en tant que chef du clan Zenin, sont enfin révélés à Hakari et Kirara.

Une nouvelle règle de Culling Game est annoncée via un kogane (shikigami). Kashimo Hajime est également présenté, qui semble être à l’affût de Sukuna. La première apparition de cette figure semble avoir eu lieu il y a 400 ans. Selon les règles du jeu, Kashimo Hajime a déjà récolté environ 200 points.

La contribution de ce nouveau personnage au jeu Culling est une nouvelle règle qui régit la divulgation publique d’informations sur tous les participants, y compris leur nom, leurs points, leur emplacement et le nombre de fois qu’ils ont utilisé leurs points pour ajouter une nouvelle règle.

Les deux meilleurs joueurs sont Hiruguma Hiromi et Kashimo Hajime, qui ont tous deux plus de 100 points. Megumi veut modifier les règles du jeu pour qu’ils n’aient à tuer personne. L’équipe d’Itadori se concentre actuellement sur l’identification des deux meilleurs joueurs afin de marquer des points.

Où lire Jujutsu Kaisen Chapitre 159 ?

Les trois derniers chapitres de Jujutsu Kaisen sont officiellement disponibles gratuitement en lecture sur VIZ et Mangaplus. Mais pour lire les anciens chapitres, vous devez payer un montant de 3 dollars.

Les scans bruts de Jujutsu Kaisen 158 seront publiés au plus tôt le 19 septembre, les traductions des fans suivront le 14 septembre.

