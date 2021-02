Chapitre 1004: Les Yonkos deviennent sérieux

One Piece Chapter 1004 serait la première chose que vous rechercherez après avoir parcouru le chapitre précédent de la série. Le chapitre précédent de la série était plein de l’élément surprenant. Et maintenant que nous parlons des «éléments surprenants», devinez quoi? Luffy a réussi à assommer Kaido !!!. Ce n’était pas seulement une surprise pour le fandom one piece seulement, même Big Mom et Super Novas ont été surpris par la force brute de Luffy. Mais chaque succès a un prix, Law a révélé que Luffy ne pourrait pas utiliser son haki car il s’est évanoui après avoir attaqué Kaido avec une technique similaire à Cannonball. Et pas Luffy, d’autres supernovas sont désormais capables d’endommager Kaido. Et maintenant devinez quoi? Kaido émerge maintenant sous sa nouvelle forme humaine-bête. «Les Yonkos deviennent sérieux». Le chapitre précédent de One Piece s’est terminé avec beaucoup d’espoirs et d’attentes avec le nouveau chapitre à venir. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous

Donc, les gars, dans cet article, nous allons parler du chapitre 1004 de One Piece. Nous avons inclus tous les détails possibles, y compris la date de sortie officielle, les spoilers et où le lire légalement. Alors, sans plus tarder, allons-y

Chapitre 1004

Oda met chaque once de ses efforts à faire en sorte que la série mérite d’être rappelée, que chaque chapitre de la série mérite d’être lu et de répondre aux attentes de ce grand fandom mondial. Les attentes des fans du chapitre 1004 de One Piece Manga touchent le niveau du ciel-

Aussi, lisez- Sortie d’anime en 2021: Préparez-vous aux suites et aux adaptations

One Piece, Ch. 1003: La pire génération continue ses attaques contre Kaido et Big Mom. Mais ces dieux peuvent-ils être renversés? Lisez-le GRATUITEMENT de la source officielle! https://t.co/ILNueMA8T3 pic.twitter.com/8NKibavTqX – Saut de Shonen (@shonenjump) 7 février 2021

Date de sortie

Cette fois, Weekly Shonen Manga est dans les temps. Cela signifie que One Piece Chapter 1004 sortira le 14 février 2021.

One Piece Chapitre 1004 Spoilers Out !!!

Le titre du chapitre 1004 de One Piece est – «Kibi Dango». En plus de cela, la couverture comprend Chopper, un écureuil et un singe et ils mangent ensemble des bonbons Rumble Ball.

Le chapitre commence avec Speed ​​qui est le Shinuchi des pirates des bêtes. Elle s’approche du château d’Onigashima en donnant Dango aux Gifters. Speed ​​croit que les dangos sont un médicament de récupération spécial de Queen.

Ensuite, selon spoilers – Un petit flashback commence. On peut voir Tama, elle veut aller aider à se battre à Onigashima. Elle veut voir Wanokuni avec Momonosuke en tant que Shogun et elle ne veut plus avoir faim. Elle a donc utilisé le vaisseau personnel de Speed ​​pour se rendre à Onigashima, emmenant Speed, Gazelleman et Daifugou avec elle. Sur le navire, Tama a créé une énorme quantité de Kibi Dango. Revenez au présent. Nous voyons Gazelleman et Daifugou courir autour du château d’Onigashima et distribuer du dango aux Gifters également.

Dans le panneau suivant, nous voyons Franky Vs. Sasaki se bat. Franky Shougun tire ses «armes de gauche» sur Sasaki mais l’attaque ne fonctionne pas. Sasaki s’écrase sur Franky Shougun mais Franky attrape ses cornes et le jette. Franky Shougun est sur le point de tirer sur une autre arme mais la division blindée saute dessus et saisit ses bras et ses jambes robotiques. Ces Gifters sont très forts, ensemble ils parviennent à maintenir Franky Shougun immobile pendant que Sasaki charge à nouveau.

Mais soudain, Usopp, Nami, Tama et Komachiyo entrent en scène, suivis d’une armée de Gifters qui sont maintenant de leur côté. Franky utilise cette chance pour s’enfuir, alors Sasaki s’écrase dans la division blindée à la place. Ulti et Page One (qui suivent Usopp et Nami) crient que ces Gifters les ont trahis. Sasaki ne sait pas pourquoi ils les ont trahis. Ulti saute sur Komachiyo, mais Nami utilise son «Thunder Lance = Tempo» pour arrêter Ulti. L’attaque touche directement Ulti et elle tombe au sol. Nami: «Ce n’est pas suffisant pour l’arrêter. J’ai besoin d’un tonnerre plus fort !! »

Usopp utilise «Hissatsu: Kibi Dango Star» pour tirer du dango dans la bouche des Gifters, transformant la division blindée de Sasaki en alliés. Sasaki ne sait pas pourquoi ses troupes se sont retournées contre lui, Franky saisit cette chance pour attaquer. Franky Shougun utilise une nouvelle attaque appelée «Fran Blade: Victory V Flash». Avec une épée qui émet de la lumière, Franky Shougun frappe Sasaki. L’attaque frappe directement Sasaki et le sang sort.

Plan sur Black Maria et Sanji. Sanji bat tous les subordonnés masculins de Black Maria mais il ne toucherait pas les femmes, alors Black Maria parvient à l’attraper dans sa toile d’araignée. Black Maria dit à Sanji de crier pour Robin, et son subordonné au papier marqué aux yeux enverra sa voix partout dans le château pour attirer Robin vers Black Maria. Elle dit que Kaidou lui a ordonné de prendre Nico Robin vivant. Robin sera blessée au point qu’elle ne pourra pas s’échapper et sera maintenue en vie jusqu’à ce que Kaido finisse de l’utiliser. Sanji: « N’ose pas sous-estimer Nico Robin !! »

De retour sur la scène live, Boa Huang annonce qu’un de ses espions (un rat avec du papier marqué à l’œil) a trouvé les fourreaux rouges. Ils sont inconscients dans une pièce du donjon du château. King est toujours occupé (nous le voyons recevoir le rapport mais ne pouvons pas voir qui il se bat) alors il ordonne à quelqu’un d’aller tuer le samouraï immédiatement. Black Maria répond qu’elle ira le faire elle-même puisque la pièce est directement reliée à son étage. Bao Huang: «Dépêchez-vous, mais attention! Il y a «10 personnes» dans cette salle! Je ne peux pas voir clairement parce qu’il fait trop sombre… mais il y a quelqu’un d’autre là-dedans, qui essaie d’aider le samouraï !! »

Dans la pièce, on aperçoit la silhouette d’une personne mystérieuse soignant la blessure de Kinemon. La personne est de taille normale (la moitié de la taille de Kinemon). Nous voyons le côté de son visage et la forme du nez / de la bouche donnent l’impression que cette personne est une femme (ou peut-être un jeune homme). La personne grince des dents et on dirait que des larmes coulent de ses yeux.

Où lire le chapitre 1004 de One Piece?

Chapitre 1004 est disponible gratuitement sur Viz Media et Mangaplus. Cependant, nous condamnons vivement l’utilisation d’anime en streaming ou de lecture de manga sur un site Web non officiel. Un nouveau chapitre sort chaque semaine. De plus, assurez-vous de rester à l’écoute 45Secondes.fr comme le manga fait une pause de temps en temps.

De quoi parle One Piece?

Eiichiro Oda est le cerveau derrière toute la franchise One Piece. Il a commencé le manga en 1997. Shueisha et Viz Media publient actuellement le manga. La série animée One Piece est également populaire et a battu plusieurs records. Le chapitre 1004 sortira One Piece cette semaine, qui ouvre la voie à son 1004e chapitre de One Piece. Cet énorme accomplissement est vraiment bien mérité par la franchise One Piece.