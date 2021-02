Ce sera le Samsung Galaxy A52, appelé à être le mobile le plus vendu de l’année

Des fonctionnalités, des prix et plus de détails ont été divulgués sur le nouveau Samsung Galaxy A52, qui arrivera probablement en mars prochain.

Son design a été divulgué il y a des semaines et nous recevons depuis un certain temps des indices du nouveau Samsung Galaxy A52. Maintenant le arrivée du prochain best-seller de Samsung semble être imminent, et toutes ses caractéristiques ont été exposées.

Une fuite récente nous a permis d’examiner de plus près la Fiche technique Galaxy A52, le modèle qui arrivera avec l’objectif de devenir le mobile Android le plus vendu de 2021, de la même manière que le Galaxy A51 était de 2020.

Quelques changements pour le milieu de gamme le plus réussi de Samsung

Selon les informations divulguées, le nouveau Samsung Galaxy A52 arriverait avec un écran de 6,5 pouces de diagonale basé sur la technologie AMOLED, avec un taux de rafraîchissement qui restera à 60 hertz. De plus, on parle d’un Processeur Qualcomm Snapdragon 720G accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, il faut s’attendre à ce que d’autres configurations de mémoire et de stockage soient disponibles.

La source précise également que le terminal aura un Capacité de la batterie de 4500 mAh et charge rapide de 25 W. Non indiqué si chargement sans fil il sera présent dans ce modèle, bien qu’il soit hautement improbable.

Dans le domaine de la photographie, nous aurons un système principal composé d’un capteur de 64 mégapixels, d’un capteur de 12 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et de deux capteurs supplémentaires de 5 mégapixels chacun macro Oui Profond respectivement. Sa façade sera dirigée par un seul capteur de 32 mégapixels.

Il y a aussi des spéculations avec le prix possible de l’appareil, Qu’est-ce que doit environ 400 €. De plus, son lancement serait prévu pour le dernière semaine de mars prochain.

Une version 5G avec des améliorations intéressantes

Outre le modèle «normal» avec connectivité 4G, Samsung prévoit également de lancer un Samsung Galaxy A52 5G qui intégrera une série d’améliorations par rapport au modèle plus abordable.

Parmi ces améliorations, on trouverait un Processeur Qualcomm Snapdragon 750G équipé d’un modem 5G. Dans ce cas, on parlerait d’un appareil dont le prix s’élèverait à 475 €.

