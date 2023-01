Nicola Coughlan a accidentellement blessé Claudia Jessie sur le tournage de Bridgerton

célébrités

Les actrices partagent ensemble Bridgerton depuis sa première saison où ils subissent également de graves accidents. Découvrez pourquoi Nicola Coughlan a blessé Claudia Jessie.

©NetflixNicola Coughlan a blessé Claudia Jessie

Après le succès de la deuxième saison, les fans de Bridgerton ils sont impatients de savoir ce qui se passera dans la troisième partie. Dans ce document, Netflix, une fois de plus, sera basé sur Les livres de Julia Quinn bien que cette fois il adaptera leur quatrième : Séduire M. Bridgerton. Autrement dit, ceux qui prennent les devants sont Nicola Coughlan et Luke Newton avec leurs personnages Colin et Penelope.

Et tant qu’il est encore inconnu Quand sortiront les nouveaux épisodes ? Bridgerton la réalité est que le casting continuera d’être composé des mêmes acteurs de la première édition. Une fois de plus, le seul absent sera Régé-Jean Page, mais pour le reste tout recommencera. Parmi eux, à part Luke Newton et Nicola Coughlanc’est trouvé Claudia Jessyl’un des plus importants de l’histoire.

En tout cas, au départ Nicola Coughlan craignait que Claudia Jessie, qui joue Eloïse, veuille rester loin d’elle.. C’est parce que, dans la première saison, pendant le tournage, l’actrice qui donne la vie à Pénélope, a blessé sa collègue et amie à la main au point de la faire saigner.

C’était l’accident qui mettait en vedette Nicola Coughlan et Claudia Jessie :

Lors d’une interview en 2021 sur The Kelly Clarkson Show Nicola Coughlan a rappelé que l’accident s’était produit lors de sa première journée sur le plateau de tournage de Bridgerton. « C’était assez effrayant d’obtenir un excellent travail chez Shondaland Netflix, et vous vous dites: » Je ne veux tout simplement pas gâcher ça « »commença-t-il à expliquer.

Puis il a ajouté : « Puis ils m’ont dit : ‘tu es toute petite, mettons des talons’ et j’ai pensé : ‘oui, je ferai ce qu’ils voudront que je fasse, oui' ». Et poursuivi : « Il est devenu évident qu’avec le corset et les talons, mon équilibre n’était pas aussi bon. Alors je marchais et je suis tombé trois fois, la troisième fois je tenais un parapluie, qui entre de mauvaises mains est une arme mortelle. »

C’est à ce moment-là qu’il s’est souvenu de la façon dont il avait blessé sa partenaire : « Je suis tombé en avant et j’ai blessé Claudia Jessie, qui joue Eloise Brigerton, à la main et elle a commencé à saigner. ». Malgré tout, elle a conclu très excitée: « Mais elle est toujours mon amie ! C’est-à-dire que Claudia reviendra Bridgertonmais en évitant d’approcher Nicola chaque fois qu’elle a un parapluie dans les mains.

