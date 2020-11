Chanhyuk de l’AKMU aborde la controverse entre frères et sœurs après avoir abandonné le compte Instagram de Suhyun

AKMU vient de tenir une conférence de presse en ligne pour leur nouveau single, «HAPPENING», où Chanhyuk et Suhyun s’est penché sur la récente controverse sur le conflit entre frères et sœurs après que Chanhyuk n’ait pas suivi Suhyun sur Instagram.

Des internautes aux yeux vifs ont récemment remarqué que Chanhyuk avait cessé de suivre Suhyun sur Instagram alors que Suhyun suivait toujours son grand frère, déclenchant des rumeurs de conflit sans fondement.

Et lors de la conférence de presse, Chanhyuk a parlé de l’incident et a déclaré qu’il ne s’attendait pas au genre de réaction qu’il a eu.

Suhyun était d’accord avec son frère et a ri de l’inattendue de la controverse pour elle.

Je ne l’ai su que par l’actualité quand je me suis réveillé le matin. Ils ont qualifié notre désabonnement de problème de conflit entre frères et sœurs. Nous ne nous sommes pas battus, nous nous entendons bien et je suis d’accord avec mon frère qui ne me suit pas.

– Suhyun