Marin Ireland joue dans New Horror Birth/Rebirth

Un nouveau film d’horreur, Naissance/Renaissanceréalisé par Laura Moss, aborde les côtés les plus sombres de l’éducation des enfants avec une approche tordue et maladroitement clinique, alors que le film a récemment été présenté en première au Festival du film de Sundance. Marin Irlande joue une pathologiste nommée Rose, qui devient obsédée par l’utilisation de la science pour ramener à la vie un enfant mort. Le film explore les thèmes de la naissance, de la mort et de la voie au-delà. Le Hollywood Reporter écrit que Naissance/Renaissance n’est pas pour les âmes sensibles et s’inspire de films d’horreur classiques tels que celui de Stuart Gordon Réanimateur, Draculaet Frankenstein dans sa représentation macabre de deux femmes qui ressuscitent le cadavre d’une petite fille au nom de la science et de l’amour.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’histoire commence par une scène de travail douloureuse et problématique dans laquelle une sage-femme, Celie (Judy Reyes), ne peut pas sauver la vie de l’enfant d’une mère pour la première fois. Le cadavre de l’enfant se retrouve dans le laboratoire de pathologie, où l’obsessionnelle et piquante Rose est chargée de nettoyer les dégâts.

Rose est une femme qui préfère disséquer des corps plutôt que de parler à de vraies personnes vivantes, mais elle ne se limite pas à son comportement antisocial glacial. Elle prépare des choses étranges dans le laboratoire, emportant chez elle des échantillons de tissus humains et d’autres spécimens, qu’elle utilise pour concocter des mélanges qu’elle injecte ensuite à son cochon de compagnie. Lorsque la fille de 6 ans de Celie, Lila, contracte un cas mortel de méningite bactérienne, Rose voit une opportunité de faire passer ses expériences au niveau supérieur. Elle convainc Celie de la laisser utiliser le cadavre de Lila pour ses expériences tordues, promettant de ramener la fille à la vie.

Marin Ireland a joué des rôles notables dans des émissions telles que Patrie, La liste noireet Pete sournois et des films tels que 28 chambres d’hôtel et Les tuant doucement. Elle a été nominée aux Critics’ Choice Television Awards pour son rôle dans La liste noire.





Frémir

Tandis que Naissance/Renaissance est un film d’horreur, c’est aussi une métaphore tordue de la maternité. La représentation horrible du film des procédures médicales et des transformations que subissent les corps féminins pendant la grossesse est destinée à canaliser la perte que les femmes peuvent subir par la suite.

Le film utilise le placenta, le plasma et d’autres matériaux biologiques pour maintenir le cadavre de l’enfant en vie. Cela conduit à des mesures de plus en plus désespérées et horribles, alors que Rose et Celie ont recours au vol d’échantillons de patientes enceintes à l’hôpital. Naissance/Renaissance sortira sur la plateforme de streaming d’horreur Shudder.