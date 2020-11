Les fans de «  comptant sur  » critiquent Jinger Duggar pour avoir eu une pédicure

Jinger Duggar joue aux côtés du reste de sa famille sur TLC Comptant sur. Elle et son mari, Jeremy Vuolo, ont annoncé plus tôt cette année qu’ils attendaient leur deuxième fille en novembre. En guise de gâterie avant la naissance, l’amie de Duggar l’a emmenée passer une journée – et les fans n’étaient pas heureux.

Le bébé de Jinger Duggar est attendu n’importe quel jour

En mai, Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant; les deux partagent leur fille, Felicity, qui a eu deux ans en juillet. Duggar et Vuolo ont attendu un moment après le mariage avant de fonder une famille, ce qui est rare chez les Duggars. Et ils ont attendu plus d’un an après la naissance de Felicity pour agrandir à nouveau leur famille.

Dans une série d’articles sur la grossesse, Duggar et Vuolo ont également annoncé que Duggar avait fait une fausse couche en novembre. Le couple a appris qu’ils attendaient, et juste après avoir dit à leurs familles, Duggar a ressenti de l’inconfort et a appris qu’elle avait perdu le bébé.

Depuis l’annonce de sa grossesse, Duggar a documenté ses habitudes et autres expériences au cours des neuf derniers mois. Mais une journée en ville a été rapidement interpellée par les fans.

Une journée pour une pédicure a eu des fans dans les bras

Duggar doit arriver le 19 novembre, donc la petite fille pourrait arriver n’importe quel jour. En guise de régal pour la future maman, un ami l’a emmenée faire des pédicures et les deux ont passé la journée ensemble. Duggar a posté des photos sur Instagram et elle portait un masque au salon de manucure, mais sur une photo séparée avec son amie, les deux ne portaient pas de masques.

Alors que certains fans étaient heureux de voir Duggar dehors, d’autres l’ont rapidement jugée. «Les travailleurs de première ligne ne devraient pas avoir à tomber malades ou à mourir pour que vos orteils puissent paraître mignons», a écrit un utilisateur, ajoutant que Duggar et son amie «se mettaient mutuellement en danger, ainsi que votre famille» en sortant.

«Je ne ferais AUCUN manucure / pédicure pendant une pandémie…», a commenté quelqu’un d’autre. « Pas de masques … Tout est revenu à la normale en Amérique? » un autre utilisateur a écrit. «Je ne comprendrai jamais les femmes enceintes (dont le système immunitaire est affaibli) qui sortent pendant une pandémie comme si c’était une vie normale», a ajouté une autre personne. Duggar n’a répondu à aucun des commentaires, et un certain nombre de fans l’ont soutenue pour passer une journée avec un ami.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo ont été critiqués pour des masques dans le passé

Il semble que Duggar et Vuolo ne peuvent pas gagner avec les fans en ce qui concerne la pandémie. Duggar a récemment publié une image d’elle et de son mari portant des masques à l’extérieur lors d’une séance photo, et ils ont reçu des critiques de la part de ceux qui affirmaient que les masques n’étaient pas nécessaires à l’extérieur. «La Californie vous a vraiment changé les gars», a critiqué quelqu’un sur la photo masquée du couple.

Duggar ne semblait pas non plus s’intéresser à ces commentaires. Elle et Vuolo ont hâte d’accueillir leur deuxième enfant et, pour la plupart, les fans ont hâte de rencontrer leur petit. Les commentaires négatifs sont un sous-produit de la renommée, et Duggar sait probablement mieux que de s’engager avec ses critiques.