Cette semaine dans nos forums 45secondes.fr: des surprises spatiales, des prix de persévérance et un nombre astronomique!

Une autre semaine chargée sur le Forums 45secondes.fr a fait ressortir encore plus de joyaux de la communauté. Nous avons discuté des faits spatiaux qui nous ont le plus surpris et avons même deviné le nombre d’astéroïdes dans notre système solaire. Mais avant tout cela, nous avons un cadeau qui se termine bientôt!

Ne manquez pas notre cadeau Persévérance

Nous offrons deux prix – cette pièce d’atterrissage commémorative du rover Perseverance Mars 2020 et un écusson de mission – à un heureux gagnant. (Crédit d’image: Future)

Rejoindre la conversation Dites-nous ce que vous pensez de SpaceX, de la science-fiction et plus encore sur nos forums 45secondes.fr ici!

Le 2 avril est le dernier jour pour participer pour courir la chance de gagner notre pack de prix Persévérance! Nous avons eu une réponse incroyable de la part de la communauté, y compris des réponses imaginatives à notre invite.

Assurez-vous de vous diriger vers ce fil et de suivre toutes les instructions pour participer. Nous clôturerons le concours pour les inscriptions à 23 h 59 HNE le 2 avril!

Faits surprenants sur l’espace

Nous voulions savoir quels faits sur l’espace ont surpris la communauté . Comme vous vous en doutez, nous avons obtenu des réponses fascinantes:

La chose la plus surprenante que j’ai apprise sur l’espace est qu’il est inextricablement lié au temps et devient donc espace-temps. Cela aurait dû être évident, je suppose, mais ce n’était pas le cas. – daleraby

Ce qui m’a surpris, c’est comment notre champ magnétique nous protège des vents solaires. – Wynndell

C’est ce qui me déroute toujours et me laisse perplexe: l’immensité de l’Univers. Nous ne savons même pas quelle est la taille de tout l’univers. Et nous ne pouvons même pas observer l’univers entier. C’est quelque chose qui me stupéfiera pour toujours, peu importe ce que nous savons, l’univers nous surprendra toujours. – IG2007

Découvrez le reste de la conversation ici.

Combien d’astéroïdes y a-t-il?

Un utilisateur publie une question tout à fait intrigante: Combien d’astéroïdes sont dans notre système solaire ? De plus, ils avaient même une réponse théorique à la question. Avec n’importe quel nombre, même à distance proche de la bonne réponse étant si difficile à imaginer, cela en fait un grattoir à la tête d’une enquête.

Suivez la conversation sur ce fil.

Threads de tendance

Le principe d’incertitude.

Que fait-on lors d’un vol vers Mars?

Discuter de la théorie de Gaia.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.