Cette BMW électrique peut voler au-delà de 300 km / h

Une collaboration entre BMW i, Designworks (consultant créatif et studio de design appartenant à BMW) et Peter Salzmann (BASE sauteur et parachutiste Autrichienne) a abouti à l’ajout de deux impulseurs électriques à un combinaison de wingsuit, ou combinaison d’aile, pour voler plus vite et plus longtemps – est le premier combinaison de wingsuit électrifié.

Les roues en fibre de carbone tournent à environ 25 000 tr / min, chacune alimentée par un moteur électrique de 7,5 kW (10 ch). La structure qui les supporte est «accrochée» devant le coffre de l’enfant parachutiste. Étant électriques, les moteurs sont alimentés par une batterie qui garantit cinq minutes d’énergie.

Cela semble peu, mais il suffit de augmenter la vitesse à plus de 300 km / h et même gagner de l’altitude.

Quelque chose que nous pouvons voir dans ce test, où Peter Salzmann est largué d’un hélicoptère à 3000 m d’altitude, passe au-dessus du sommet de deux montagnes puis allume le combinaison de wingsuit électrifiée pour passer la troisième montagne, plus haute que les deux autres:

Il a fallu trois ans pour que le combinaison de wingsuit électrifié une réalité – avec beaucoup de temps passé dans une soufflerie -, à partir d’une idée originale de Salzmann lui-même.