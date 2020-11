12 K-Dramas vers lesquels se tourner lorsque vous passez une mauvaise journée

Parfois, lorsque vous passez une mauvaise journée, tout ce que vous voulez faire est de vous asseoir et de regarder quelque chose qui est à la fois réconfortant et qui vous fera sourire. Alors que les K-Dramas sont surtout connus pour être des montagnes russes pour vos émotions, il y en a quelques-uns qui sont juste la bonne combinaison de drame et de bien-être qui sont garantis pour rendre votre journée un peu plus lumineuse.

1. Femme forte Do Bong Soon



Dotée d’une force incroyable même si elle n’en a pas vraiment envie, Do Bong Soon n’est pas une femme ordinaire. Ainsi, lorsque ses pouvoirs sont découverts par un beau PDG qui a besoin de protection, toutes sortes d’hilarité s’ensuivent. Ajoutez une touche de mystère autour d’une série d’enlèvements dans son quartier et de quelques fauteurs de troubles différents et vous avez une histoire captivante qui vous fera rire même dans les parties les plus percutantes de la série.

2. Jardin secret



Si les survêtements fantaisie ne sont pas déjà une raison de vous faire sourire, l’histoire d’une cascadeuse et d’un PDG de grand magasin se faisant la tête avant de tomber amoureux le sera certainement! Lorsque les deux premiers se rencontrent, ils ont déjà un grave malentendu et les deux continuent de se rencontrer. Pour rendre les choses encore plus compliquées, ils finissent par changer de corps! Jardin secret est l’un de ces K-Dramas qui est irrésistible dès le tout premier épisode et qui vous incitera à revenir pour plus.

3. Réponse 1997



Rien ne dit du bien-être comme ce drame! Réponse 1997 est une histoire de passage à l’âge adulte qui intègre également les débuts de la culture des fans de K-Pop. Flottant entre un groupe d’amis ayant grandi en 1997 et leur moi actuel de 33 ans en 2012, ce drame combine tous les éléments parfaits pour vous garder sur le bord de votre siège tout en vous faisant sourire.

4. Combattre mon chemin



Après la vie de quatre amis de longue date, Combattre mon chemin vous montre les hauts et les bas de la réalisation de vos rêves. Ne vous inquiétez pas cependant, cette histoire touche les bas sans enlever la nature douce de cette histoire. De plus, l’histoire de romance comique qui se déroule entre Choi Ae Ra et Ko Dong Man vous fera sourire et rire tout au long de la série!

5. Prince du café



Un peu de flexion des sexes dans un drame semble toujours faire une belle histoire et Prince du café le prouve définitivement! Ce drame se concentre sur le garçon manqué Eun Chan qui se prend pour un homme et est embauché dans un café local. Une dose de romance entre elle et son patron et beaucoup de génial, Prince du café c’est bien plus que du café!

6. Haltérophilie Fée Kim Bok Joo



Tout ce sur quoi Kim Bok Joo se concentre dans la vie, c’est l’haltérophilie, ses amis et sa famille, mais tout change quand elle tombe amoureuse à première vue. Ce n’est pas seulement le premier béguin de ce Bok Joo, mais il se trouve que c’est aussi le frère de son ami d’enfance! Outre les moments sincères où nous voyons tous les personnages grandir, il y a beaucoup plus de scènes de bien-être avec Bok Joo et toutes ses singeries loufoques!

sept. Le soleil du maitre



Qui savait que les histoires de fantômes pouvaient être si amusantes? Après un mystérieux accident, Gong Shil découvre qu’elle a la capacité de voir des fantômes. Qualifiée de paria un peu, elle découvre que lorsqu’elle touche un certain président de centre commercial, les fantômes disparaissent. Bien sûr, Gong Shil veut rester du côté du président et finit par le convaincre de la garder comme secrétaire. Entre des observations de fantômes hilarantes et une romance à combustion lente entre nos deux acteurs, ce drame vous laissera avec un grand sourire sur notre visage.

8. Des garçons au-dessus des fleurs



Bien que Des garçons au-dessus des fleurs contient certainement beaucoup plus de drames que certains des autres de cette liste, c’est toujours un excellent drame à regarder lorsque vous avez besoin de vous détendre. C’est peut-être quelque chose à propos de la relation florissante entre Geum Jan Di et Gu Jun Pyo ou peut-être que ce sont vraiment tous les événements dramatiques de celui-ci, mais c’est un classique qui ne peut tout simplement pas être battu!

9. Vous êtes tous entourés



Si vous avez tendance à vous intéresser davantage au mystère et aux drames policiers mais que vous ne voulez pas quelque chose qui semble trop lourd, Vous êtes tous entourés est un bon à regarder. Se concentrant sur Dae Gu qui a été témoin du meurtre de sa mère à un jeune âge et qui a l’intention de trouver et de verrouiller définitivement le tueur, cette série a beaucoup d’action à bout de souffle. Dans le même temps, il y a beaucoup de bons moments de comédie, d’amitié et de romance qui gardent les choses légères tout en ajoutant de nombreux rebondissements pour vous faire deviner jusqu’à la toute fin.

dix. Mon amour d’une autre étoile



Que se passe-t-il lorsqu’un extraterrestre qui a atterri sur Terre en 1609 et qui attend de retourner dans l’espace depuis, commence à tomber amoureux d’une actrice Hallyu célèbre et légèrement farfelue? La perfection pure, c’est quoi! Entre les situations folles et imprévisibles dans lesquelles se trouvent les deux et le mystère du meurtre qui se déroule, c’est une des montagnes russes d’un spectacle mais de la meilleure façon possible! De plus, qui pourrait oublier ce baiser emblématique figé dans le temps?

11. Elle était belle



Hye Jin était une jolie fille issue d’une famille riche tandis que son amie d’enfance était un peu un paria avec une faible estime de soi. En grandissant, ils subissent un renversement de fortune et quand ils ont décidé de se revoir, Hye Jin n’est pas reconnue par son amie. À travers un drame et beaucoup de comédie, les deux commencent lentement à tomber amoureux l’un de l’autre. Bien qu’il y ait beaucoup de moments dans ce drame qui vous toucheront directement, il y a beaucoup d’autres moments qui sont de pure comédie romantique.

12. Hôtel Del Luna



Lorsqu’un humain acquiert une capacité spéciale à voir des fantômes et un hôtel pour les morts, que peut-il se passer? Même si le concept semble un peu sombre au début, les interactions adorables entre Jang Manwol (IU) et Gu Chansung (Yeo Jin Goo) effaceront tous vos mauvais sentiments et vous feront rire à la place.