Ozzy Osbourne sortira son nouvel album dans les six prochains mois

À travers une déclaration sur la situation financière de l’entreprise, l’équipe de direction de Sony a présenté de nouveaux détails sur le treizième album studio attendu de la légende du heavy metal Ozzy Osbourne, qui devrait atteindre le public dans un laps de temps plus proche que prévu.

Le leader acclamé du groupe Black Sabbath fait partie de la prochaine programmation d’artistes de premier plan qui sont sur le point de présenter de la nouvelle musique à leurs fans, notamment A € AP Rocky, Black Eyed Peas, Rick Ross et Travis Scott. son album pourrait avoir lieu « dans les six prochains mois ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Post Malone et the Weeknd présentent leur nouvelle collaboration

Le document réalisé par les dirigeants de Sony date du 28 octobre 2021, mais quoi, au cas où il n’y aurait pas de revers majeurs, Osbourne pourra sortir son nouvel album au plus tard fin avril prochain.

Le « Prince of Darkness » a surpris ses fans en février 2020 avec la sortie de « Ordinary Man », qui présentait des singles passionnants tels que « Under The Graveyard », « Straight To Hell » et « It’s A Raid ». a collaboré aux côtés du rappeur Post Malone. Cette sortie a mis fin à une pause créative qu’Osbourne a tenue pendant dix ans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Slipknot revient avec le single tapageur « The Chapeltown Rag »

Dans une récente conversation avec Metal Hammer, Osbourne note que cet album aura un ton similaire au précédent, avouant qu’il « ne peut pas le décrire complètement ». « Je ne l’ai pas entendu depuis un moment parce qu’il continue de passer à la personne suivante pour ajouter ses parties, nous le déplaçons tout le temps », a commenté le chanteur.

En décembre 2020, le guitariste et producteur de musique Andrew Watt a déclaré que l’album était à peu près à mi-parcours. Le nouveau groupe qui accompagne Osbourne sur cet album comprend le guitariste Robert Trujillo de Metallica, le bassiste Taylor Hawkins des Foo Fighters et à la batterie, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers.