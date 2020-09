La Xbox Series S sera au prix de 249 € et devrait être lancée le 10 novembre

Tendance FP08 sept. 2020 17:58:16 IST

Microsoft a confirmé que «la plus petite Xbox jamais conçue», la Xbox Series S sera disponible pour 299 € aux États-Unis. En tweetant les nouvelles, le pseudonyme officiel de Xbox a déclaré que plus de détails sur la console de prochaine génération seraient bientôt révélés.

Peu de temps après, l’aile Xbox Royaume-Uni a révélé que le produit serait au prix de 249,99 € (environ 24000 Rs) au Royaume-Uni.

👀 Rendons ça officiel! Xbox Series S | Des performances de nouvelle génération dans la ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox jamais. 299 € (ERP). Au plaisir de partager plus! Bientôt. Promettre. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq – Xbox (@Xbox) 8 septembre 2020

Cette fourchette de prix correspond à un rapport spéculatif publié par un portail technologique Windows Central le lundi. Le portail avait crédité des sources pour confirmer que Microsoft sortira la Xbox Series S pour 299 € au détail, avec le pass Xbox All Access disponible à 25 € par mois. La société prévoit un grand déploiement mondial.

De plus, le rapport indique que la Xbox Series X sera mise en vente au prix de 499 € avec une option de financement Xbox All Access de 35 € par mois. Les deux consoles seront lancées le 10 novembre 2020. Il a également souligné comment le prix des appareils de nouvelle génération les met «fermement en ligne avec la Xbox One S et la Xbox One X». Sony sera également attentif au prix de la Xbox Series X lors de la définition d’un coût pour sa prochaine PlayStation 5.

La conception du Xbox Series S fuite en ligne l’image et le clip vidéo de la console.

Le clip vidéo a montré que la Xbox Series S est suffisamment petite pour tenir dans la Xbox Series X.

Auparavant, l’utilisateur de Twitter et pronostiqueur Roberto Serrano avait suggéré exactement les mêmes prix pour les versions Xbox de nouvelle génération. La seule différence est que ses sources ont déclaré que Microsoft lancerait les appareils à des dates différentes.

Il avait également déclaré que la PlayStation 5 régulière serait disponible à 499 € tandis que la version numérique serait au prix de 399 €.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂