Will Smith est monté pour recevoir un prix pour la première fois depuis le scandale des Oscars

Will Smith est allé recevoir un prix lors de la cérémonie de remise des prix de l’African American Film Critics Association pour le film Emancipation.

©GettyWill Smith reçoit à nouveau un prix

La Association des critiques de cinéma afro-américains est le plus grand groupe de critiques de films noirs au monde qui décerne divers prix d’excellence dans le cinéma et la télévision à des artistes afro-américains. Il a été fondé en 2003 à New York, organisant la cérémonie au cours de laquelle les prix susmentionnés sont décernés chaque année, ce qui attire l’attention de ceux qui s’intéressent à la saison des récompenses.

Dans ce contexte, le film émancipationProtagonisée par Will-Smith et dirigé par Antoine Fouqua a été présenté à l’événement AAFCA puis le réalisateur et l’interprète sont montés sur scène pour dire quelques mots évocateurs sur le film et remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Ce serait la première fois que l’acteur de jour de l’indépendance monte sur scène lors d’une cérémonie de remise de prix après les Oscars de l’année dernière, dans ce cas, pour recevoir le Prix ​​​​phare.

Will Smith a de nouveau reçu un prix

Rappelez-vous qu’à cette occasion Will-Smith il a giflé Chris Rock devant la foule, composée de personnalités médiatiques, car l’humoriste a fait une blague sans goût sur sa femme Jada Pinkett-Smith. L’Académie a donc décidé de le sanctionner d’une suspension de 10 ans pour participer à la cérémonie classique où sont remises les statuettes dorées tant convoitées. Bien sûr, cette réprimande ne s’étend pas à d’autres événements de ce style pour cette raison. Will-Smith faisait partie de la AAFCAAA.

Will-Smith profité de l’occasion pour souligner que émancipation il a été « le tournage le plus difficile de sa vie » tout en remerciant : «Je tiens à vous remercier tous dans cette salle pour faire ce que vous faites, garder nos histoires vivantes. Je tiens à remercier Apple, car le budget était une chose. Et puis le budget c’était autre chose. Et puis le budget c’était autre chose. Et Apple n’a jamais abandonné. »dit Smith. « C’était la première fois que j’entendais parler d’un studio dont l’histoire était plus importante que le coût de sa fabrication… Ils fabriquent des iPhones. Ils peuvent le faire »a remarqué l’acteur.

AAFCA célèbre son 20e anniversaire cette année, honorant des films comme La femme roi, l’inspection, la nounou et Panthère noire : Wakanda pour toujours. Parmi les autres lauréats spéciaux mercredi soir, citons Till, pour le prix Impact; Nope le compositeur Michael Abels pour le Innovator Award ; La chef décoratrice de Wakanda Forever Hannah Beachler pour le Building Change Award présenté par Lowes et le producteur de Wakanda Forever Nate Moore pour le Ashley Boone Award.

