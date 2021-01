L’avenir du Samsung Galaxy Note après le nouveau Galaxy S21 est plus incertain: maintenant, ils partagent ce qui les rend uniques

Samsung maintient dans son vaste catalogue plusieurs lignes haut de gamme, ces dernières années avec des prix assez élevés (comme beaucoup d’autres), et dans un marché aussi encombré, il est difficile de croire qu’il y ait de la place pour tout le monde. Avec ce sentiment et surtout avec des rumeurs de plus en plus fortes, le possible mort de la gamme Galaxy Note Cela semble avoir plus de sens, surtout après que le Samsung Galaxy S21 Ultra a enlevé ce qui le rendait unique en son genre: le S Pen.

Ces dernières années, surtout depuis le Samsung Galaxy S8, les Galaxy S ont augmenté en taille, en nombre et en performances. Historiquement, ils étaient en charge du tout nouveau processeur et de certaines autres fonctionnalités, laissant des aspects tels que les caméras, les logiciels et autres à la note et créant un tandem qui, avec des styles et cibles différent, ils pourraient satisfaire les amateurs d’une gamme et d’une autre. Mais la convergence entre ces lignes s’est accrue et la note qui semble avoir rempli le verre est Prise en charge du S Pen du dernier produit phare de Samsung.

Samsung les a élevés et ils se sont réunis

Retour aux origines du Galaxy Note, en 2011, le Samsung Galaxy Note c’était un mobile différent étant plus grand (146,85 millimètres de hauteur contre 125,3 pour un Galaxy SII) et portant un stylet (le S Pen). Surtout en le voyant devant l’un des 110 autres téléphones que Samsung a présenté cette année-là, et plus précisément en le comparant avec le Galaxy S de cette année-là: le Samsung Galaxy S II.

Comme nous l’avons dit, les versions importantes ont été divisées au-delà des différents types d’utilisation que l’un ou l’autre modèle a facilité, c’est arrivé, par exemple, avec la double caméra, qui relativement tard par rapport à ses rivaux compte tenu de la mode était le Samsung Galaxy Note 8

Mais les similitudes entre une série et une autre se multiplient: modèle par modèle on voit des écrans incurvés dans les deux gammes, le dernier processeur, la RAM maximale que le constructeur place, des caméras très similaires et, surtout, des tailles d’écran. Peut-être que ce dernier est, dans une large mesure, ce qui a commencé à cannibaliser la spécialité de la note, lorsque l’écran divisé était déjà tout aussi confortable à la fois dans un panneau et dans un autre, au-delà de la ressource du S Pen.

Le coude du S21 Ultra qui a su rendre le Galaxy Note 21 flou

Samsung a récemment statué (de cette manière ambiguë que de nombreux porte-parole de la marque apprécient) sur le S Pen et les bourreaux du Note sont sortis de leurs tranchées, bien que la marque n’ait pas tué (du moins pour l’instant) cette gamme. TM Roh, président et chef de la division des communications mobiles de Samsung, a déclaré lors de l’examen de l’avenir de la marque:

«Nous avons prêté attention aux aspects préférés des gens de l’expérience Galaxy Note et sommes ravis d’ajouter certaines de ces fonctionnalités très appréciées à d’autres appareils de notre catalogue.» TM Roh, Samsung

Le communiqué ne dit rien sur la mort du Note, mais il était inévitable de le rapporter aux rumeurs de sa fin, d’autant plus que le candidat à avoir S Pen était le prochain haut de gamme. Enfin, cela n’a pas été exactement comme ça: le S Pen n’est pas inclus avec le S21 Ultra (il peut être acheté séparément et est équipé d’un étui), et comme nous l’avons vu dans les premières impressions, ce n’est pas exactement le même S Pen non plus. Celui qui peut être acheté comme accessoire du S21 Ultra est un S Pen pas de bluetooth ni de batterie, nous ne pouvons donc pas avoir de fonctions spéciales telles que la télécommande via le crayon, bien que plus tard, il y en aura une avec BLE (Bluetooth basse consommation). Bien sûr, bien que le S Pen de la Note puisse être utilisé avec le S21, il fonctionnera sans les fonctions spéciales (télécommande).

S Pen et étui du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Malgré cela, cette nouveauté et la nouvelle confirmation de Samsung que le S Pen sera compatible avec plus de modèles, remet en cause la continuité de la gamme Note, compte tenu de l’arrivée et du règlement apparent des plieuses qui poussent beaucoup plus loin le multitâche. et productivité, comme le Samsung Galaxy Fold 2. De Samsung ils ne nous ont pas confirmé rien sur l’annulation d’Engadget, mais cela pourrait être indicatif qu’il y a eu des changements dans la feuille de route de la Note, à chaque fois sans moins distinctif.

Que reste-t-il pour le Galaxy Note?

L’écran du Galaxy Note 10 Ultra.

En analysant le plus puissant des derniers Galaxy Note, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nous avons déjà vu que l’une de ses principales revendications était le S Pen. Le mobile fonctionnait très bien et était à jour dans divers aspects, mais à part la prise en main, une partie de la photographie et l’autonomie l’expérience était très uniforme à celui que nous avions avec le Samsung Galaxy S20 Ultra.

La note a lancé la multi-fenêtre et a cessé d’être unique en ce sens lorsque la marque elle-même l’a amenée à plus de mobiles et Android 6 a commencé à l’intégrer. La note avait sa propre application S Planner, une application de calendrier, mais elle est également passée au Galaxy S.La note a conservé l’écran plat tandis que le Galaxy S a libéré et maintenu la courbure, mais ce qui suit vrai Remarque (le Galaxy Note 7, mieux vaut faire passer un voile épais avant le Galaxy Note Edge) l’a déjà adopté. La note a fait ses débuts avec DeX et cela a également atteint d’autres gammes. Le Note avait un écran plus grand et un volume plus élevé, et le dernier Galaxy S est encore plus grand que le dernier Note. Le Note était le seul à prendre en charge le S Pen, et maintenant il n’est pas unique non plus.

Nous devons attendre pour pouvoir les tester ensemble, mais au moins, nous voyons qu’avec le S Pen, le S21 apparaît également le bouton ou la bulle du pointeur à l’écran.

Ce qui reste: les fonctions spéciales du S Pen pour ceux qui peuvent prioriser commande multimédia ou obturateur à distance, du moins jusqu’à ce qu’il y ait un S Pen BLE pour le S21 Ultra. Cela et les coins carrés, au moins jusqu’à la note 20.

Avec pratiquement aucun logiciel propriétaire (comme nous l’avons vu, même avec le simple S Pen, le propre bouton du S Pen apparaît sur l’interface), très à vous dans les spécifications (perdre dans certains points, comme les caméras) et partager ce que qui lui a donné un caractère unique, on ne voit pas trop clair l’avenir de la Note au-delà de la satisfaction de ses fans, qu’il y en a beaucoup (littéralement, même si le mobile pourrait exploser). Surtout, comme nous l’avons dit, avec l’émergence d’un pliage peut-être faim pour un trou dans l’agenda annuel aussi succulent que de partir au milieu d’une course Galaxy S et d’une autre, ou quoi de pareil, celle que la Note a maintenant.