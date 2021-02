Comment augmenter le volume sonore de votre mobile

Si le volume du son de votre mobile semble insuffisant, utilisez les méthodes que nous vous expliquons dans ce guide pour l’augmenter et lui donner plus de lui-même.

L’un des problèmes les plus ennuyeux que vous puissiez trouver sur un mobile est lorsque votre volume sonore est insuffisant. Ils vous appellent et vous ne l’entendez pas, vous ne pouvez pas profiter de la musique comme il se doit, l’alarme ne sonne pas assez fort … Bref, c’est décevant.

Ne désespérez pas, car cette question peut être résolue avec plusieurs méthodes qui servent à augmenter le volume du son de votre mobile. Certains d’entre eux sont dus à des outils internes de l’appareil et d’autres consistent en l’aide de services externes. Quoi qu’il en soit, il est possible d’augmenter le son du mobile et nous allons vous le montrer.

Tous les moyens d’augmenter le volume maximum de votre mobile

Comme on dit, utiliser un mobile dans lequel le volume sonore est faible peut devenir vraiment ennuyeux. Par conséquent, nous vous donnons plusieurs options pour essayer d’augmenter le volume de votre mobile Android et que c’est finalement celui que vous méritez.

Oubliez les écouteurs, car vous n’en aurez plus besoin pour entendre clairement une vidéo. Oubliez d’avoir à utiliser un autre réveil, car vous pouvez faites confiance à votre alarme mobile. Si vous le souhaitez, vous pouvez même désactiver la vibration dans les appels, car l’augmentation du volume vous les écouterez sans problème.

Ensuite, nous expliquons une par une les méthodes que vous pouvez utiliser pour augmenter le volume maximum de votre mobile.

Utilisez l’égaliseur de votre mobile

La plupart des utilisateurs ont tendance à utiliser les fonctions les plus basiques du téléphone sans aller plus loin, sans connaître les outils plus avancés avec lesquels nous pouvons tirer le meilleur parti du terminal. C’est ainsi que votre propre mobile peut vous apporter la solution au problème du faible volume sonore si vous utilisez une fonction plus avancée, l’égaliseur.

Certains modèles Android, tels que ceux fabriqués par Samsung, incluent un égaliseur qui vous permet de modifier des paramètres étendus liés au son. Tout se compose de entrez dans la section « Son » des paramètres de votre mobile et accédez aux paramètres avancés pour pouvoir régler cet égaliseur -s’il est disponible-.

Plus précisément, voici les étapes à suivre pour utilisez l’égaliseur de votre mobile Samsung pour augmenter le volume sonore.

Entrez les paramètres du téléphone. Appuyez sur la section « Sons et vibrations ». Faites défiler le menu et entrez « Paramètres sonores avancés ». Suivez le processus en cliquant sur « Effets et qualité sonore ». Là, vous pouvez voir l’égaliseur, qui peut être basique ou avancé. Accédez au mode avancé et configurez-le manuellement décaler les quatre fréquences vers la gauche pour augmenter le volume du son mobile.

Si votre mobile ne possède pas d’égaliseur interne, vous pouvez également compter sur l’aide de égaliseurs externes pour Android que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Google Play Store.

Augmentez au maximum le volume des appels, notifications et alarmes

Cela peut sembler idiot, mais peut-être que le volume des appels, des notifications ou des alarmes n’est pas au maximum possible. Parfois, lorsque vous augmentez le volume du téléphone à l’aide des boutons situés sur le côté, vous faites vraiment augmenter le volume uniquement dans la section multimédia.

Par conséquent, il est préférable qu’avant d’utiliser des ressources externes, vous confirmiez que le volume d’appels, de notifications et d’alarmes est le plus élevé possible. Pour ce faire, entrez Paramètres> Son et vibration et déplacer les contrôleurs au maximum pour garantir que le son du téléphone est correct.

Installer des amplificateurs de son externes

Si les deux méthodes précédentes n’ont pas été utiles pour augmenter le volume du son de votre mobile Android, il est temps de recourir à l’aide d’applications externes. Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver plusieurs applications qui remplir la fonction d’amplificateurs sonores.

Certains d’entre eux sont Volume Booster, Volume Booster et Sound Booster de Google, bien que nous fassions le tutoriel suivant en prenant comme référence l’application booster de volume GOODEV.

Le fonctionnement de cette application ne pouvait pas être plus simple. Téléchargez-le, installez-le, ouvrez-le et acceptez l’avertissement qui indique le risque d’utiliser l’amplificateur, car il pourrait endommager votre audition si vous le faites, les écouteurs et / ou le haut-parleur De l’appareil.

Après avoir accepté d’utiliser cet outil à vos risques et périls, l’amplificateur apparaîtra en bas de l’écran. Pour augmenter le volume du son mobile, il suffit déplacer la poignée de la barre vers la droite, vous verrez ainsi comment le pourcentage d’amplification augmente.

Comme l’application elle-même l’indique dans le texte, vous devez être particulièrement prudent lorsque vous augmentez le volume au-dessus de 40%, surtout lorsque vous le faites lors de la lecture de musique.

En tenant compte de ces indications, vous pouvez utiliser l’amplificateur de son GOODEV pour augmenter le volume de votre mobile et enfin écouter le son avec la puissance correspondante.

