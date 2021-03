Tom a également déclaré qu’il était « incroyablement frustrant » qu’il soit toujours lié de manière romantique à Zendaya.

Tom Holland a révélé comment son Homme araignée la co-star Zendaya l’a aidé à devenir moins une «bite» envers ses fans.

L’acteur s’est entretenu avec le britannique GQ avant la sortie prochaine de son nouveau film cerise. Dans l’interview, Tom a discuté initialement de ses difficultés avec sa nouvelle renommée et le nombre de fans qu’il a acquis.

« Parler à Zendaya m’a beaucoup aidé, en fait », expliqua-t-il. « J’avais l’habitude de passer parfois comme une bite pour les fans, principalement parce que j’étais toujours tellement surpris qu’ils veuillent une photo avec moi ou une signature ou autre chose. J’aurais la réaction typique des Londoniens, celle de la suspicion instantanée : ‘Pourquoi me parles-tu?' »

LIRE LA SUITE: Tom Holland a échoué à son audition Star Wars parce qu’il n’arrêtait pas de rire des bruits des droïdes



Tom Holland dit que Zendaya l’a aidé à ne pas être « un peu une bite » pour les fans. Image: Matt Winkelmeyer / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images

Heureusement, Zendaya (qui est dans le jeu d’acteur depuis son enfance) avait de bons conseils pour Tom. Il a ajouté: « Zendaya l’a repéré et m’a rapidement dit que ce genre de réaction allait être plus agressif que simplement sourire et prendre la photo. Elle a totalement changé la façon dont je suis plus à l’aise en public. »

L’amitié de Tom et Zendaya est si pure, mais les acteurs ont dû constamment repousser les rumeurs selon lesquelles ils sortaient réellement. Notamment quand Tom a tagué par erreur Zendaya dans un post Instagram et a placé l’étiquette sur son… entrejambe. Les deux ont précédemment insisté sur le fait qu’ils ne sont que des amis et Tom l’a à nouveau clairement expliqué.



Les gars, Tom et Zendaya ne sont que des amis. Image: Marvel Studios

Parlant de la spéculation constante, il a déclaré: « Sérieusement, c’est aussi incroyablement frustrant. C’est très angoissant. Cela signifie que si vous sommes sortir avec quelqu’un, vous devez être vraiment conscient de ses sentiments, car si quelque chose se passe entre vous deux, ce n’est pas seulement entre vous deux, cela se passe devant le monde entier. Et cela peut être très compliqué.

« C’est l’une des choses qui m’inquiètent le plus, de toutes les choses de ma carrière. »

