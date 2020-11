Vous ne mettez pas à jour WhatsApp sur iPhone depuis octobre? Vous pourriez risquer une attaque de hacker

De temps en temps, il peut arriver que même dans les applications les plus utilisées au monde, des failles de sécurité assez graves apparaissent, capables de mettre en péril la sécurité informatique des appareils de millions de personnes. Cette fois, c’est arrivé à Whatsapp: selon ce qui a été découvert par certains chercheurs indiens, dans certaines anciennes versions iOS de l’application, il y a des bogues qui, s’ils sont exploités par les auteurs d’une attaque de hacker, peuvent leur fournir le contrôle complet du téléphone ciblé.

Dans l’assiette, selon les descriptions des bugs mis au jour par les chercheurs, il y a potentiellement la sécurité de l’ensemble de l’appareil. En fait, l’un des deux défauts concerne le fonctionnalité d’écran de verrouillage de WhatsApp, et permet à ceux qui prennent physiquement en charge le téléphone d’un utilisateur de contourner cette mesure de protection en utilisant l’assistant vocal Siri. La deuxième vulnérabilité est plus difficile à exploiter mais peut aussi être ciblée à distance: selon les chercheurs, elle se déclenche en envoyant à la victime un autocollant animé modifié spécifiquement pour envoyer l’application en tailspin, tout en mettant un appel vocal en attente. avec l’utilisateur ciblé; les deux actions en même temps provoquent des erreurs de chaîne qui peuvent amener le téléphone à répondre à des commandes arbitraires données par les auteurs de l’attaque.

La révélation remonte à ces heures, mais heureusement les défauts sont déjà résolus. En fait, les bugs n’affectent que versions de WhatsApp et WhatsApp Business pour iOS antérieures à 2.20.111, dans lequel le problème a été résolu. Les versions en question remontent à la fin du mois d’octobre et normalement iOS maintient automatiquement les applications installées sur le téléphone à jour, mais pour ceux qui ont désactivé cette fonctionnalité, le conseil est de mettre à jour l’application dès que possible (et de préférence de réactiver les mises à jour automatiques).