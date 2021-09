Daniel Craig a exprimé sa dépression pour avoir dit au revoir à James Bond

Tout ce qui commence finit et Daniel Craig vous êtes prêt à dire au revoir au personnage de votre vie. Après cinq fabuleuses performances vient la fin de son ère en tant que James Bond. Ce sera le 30 septembre prochain avec la première de Pas le temps de mourir quand l’acteur fait sa dernière apparition sur grand écran en tant que célèbre agent 007.

C’était pareil Daniel Craig celui qui a confirmé, il y a longtemps, que son époque étant l’agent britannique mettrait fin à ce film. Étant l’un des plus ambitieux et des plus chers de la franchise, le film promet d’être plein d’adrénaline et d’émotion en s’adaptant au portrait craché de James Bond. Mais, dans ce qui est diffusé, l’artiste ne cesse de donner des interviews promotionnelles pour capter l’attention du public.

En fait, il a récemment été présenté sur Le spectacle Graham Norton au Royaume-Uni pour parler du personnage emblématique et de ses sentiments en lui disant au revoir pour toujours. Dans un premier temps, l’acteur a avoué son bonheur avec la production puisqu’ils lui ont donné la permission de clore le cycle à sa manière : « Je pensais que Spectre était le dernier et c’est pourquoi je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de refaire No time to Die.» Il a commencé par dire.

Plus tard, Craig a ajouté : «C’était beau d’avoir la chance de revenir et d’en faire un de plus, car nous avions beaucoup d’histoire à raconter.”. De même, il n’a pas pu s’empêcher d’être ému lorsqu’il s’est agi de parler de ses expériences en jouant à Bond : « c’était incroyable de faire ces films« , Il a dit et a également assuré: « Je suis reconnaissant d’avoir pu terminer à mes conditions, je suis reconnaissant à la production de m’avoir permis”.

Bien entendu, lorsqu’il s’agit d’entendre parler de la liste des candidats qui attendent l’opportunité de le remplacer, Daniel Craig a exprimé sa tristesse d’apprendre qu’il aura un successeur. « James Bond va beaucoup me manquer. Je serai probablement très amer quand le nouvel acteur sera nommé« , étaient ses mots exacts. Bien que l’acteur puisse être calme, car le prochain protagoniste de la franchise ne sera choisi qu’après la première de Pas le temps de mourir.