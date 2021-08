Cendrillon : Regardez la bande-annonce complète du film avec Camila Cabello

Un mois seulement après son lancement sur Amazon Prime, la bande-annonce complète de la comédie musicale très attendue « Cendrillon » a été dévoilée, un film qui mettra en vedette les débuts d’acteur de la chanteuse cubano-américaine Camila Cabello, qui joue dans cette version renouvelée de l’un des les contes classiques les plus attachants de la culture populaire.

Le développement du film remonte à 2019 et Sony Pictures prévoyait initialement de sortir en salles en juillet de cette année, mais en raison de la pandémie, ils ont pris les mesures de films tels que « The Tomorrow War » et « Coming 2 America », donc que la bande fera désormais ses débuts dans le catalogue Amazon Prime.

Réalisé par Kay Cannon (Blockers), « Cendrillon » présente Camila Cabello en tant que jeune orpheline qui vit à la merci de sa méchante belle-mère et de ses demi-soeurs malgré ses souhaits pour une vie meilleure, qui pourrait se réaliser avec l’aide de votre fée marraine.

Le film présente une distribution de stars, avec des artistes tels que Idina Menzel, Billy Porter, Minnie Driver, James Corden, Nicholas Galitzine et Pierce Brosnan. Tout au long de sa durée de trois minutes, on peut apprécier l’impressionnante gamme de tessitures de la voix de Cabello, ainsi que quelques modifications apportées à l’histoire originale.

Après la polémique déclenchée dans les milieux conservateurs sur le choix de Billy Porter comme marraine fée, la bande-annonce montre que le personnage de Camila Cabello serait plus intéressé à s’enfuir pour réaliser ses rêves de créatrice de vêtements au lieu d’accepter immédiatement de s’enfuir. avec le prince Robert.

Disney a sorti sa propre version de « Cendrillon » en live action en 2015 (avec Lily James comme protagoniste), et malgré quelques changements dans l’histoire, aucun n’était aussi radical que ceux que le film mettant en vedette Cabello pourrait poser, ce qui sera a frappé le catalogue Amazon Prime le 3 septembre.