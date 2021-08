Michael Jackson a déjà essayé de collaborer avec Duran Duran

Pendant les années 90, point culminant de la réussite de la carrière de Michael Jackson, des milliers d’artistes auraient voulu tout donner pour collaborer avec qui s’appelle encore aujourd’hui « The King of Pop », bien qu’il semble que ce n’était pas le cas du Groupe Duran Duran, qui a rejeté une offre de collaboration.

Les membres de Duran Duran ont fait une apparition hier (2 août) sur « Watch What Happens Live With Andy Cohen », où ils ont été interrogés sur leur amitié avec Jackson dans les années 1980.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un documentaire sur Led Zeppelin fait ses débuts à la Mostra de Venise

Nick Rhodes, claviériste du groupe, a révélé l’occasion à laquelle il a reçu un curieux appel de Jackson après que Duran Duran ait conclu l’une de ses tournées en 1983 (via NME) : « Je rentre à la maison, le téléphone sonne et ma mère dit ‘ Il y a quelqu’un au téléphone pour vous, qui dit qu’il s’appelle Michael Jackson.’

Rhodes fait remarquer qu’au départ, il pensait que c’était une blague de la part d’un des membres du groupe, mais après une minute, il a été surpris de se rendre compte que c’était le roi de la pop. Le musicien fait remarquer que Jackson était très intéressé à faire un album avec eux après la sortie de l’album « The Reflex ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Travis Scott s’associe à A24 pour la sortie de son nouvel album

Nick Rhodes explique qu’il est allé avec ses coéquipiers de Duran Duran le lendemain pour les informer de l’offre faite par Michael Jackson et a proposé de faire une chanson avec lui, mais le reste n’a pas été très encouragé par l’idée.

Actuellement, Duran Duran attend la sortie de « Future Past », le premier album du groupe en six ans dont la date de sortie est prévue pour le 22 octobre. Après la sortie de leur premier single, « Invisible », le projet comprend la collaboration de Graham Coxon de Blur, du pianiste Mike Garson et de la chanteuse Lykke Li.