Freddie Highmore fait fureur sur Netflix mais pas pour le bon docteur

Au cours des dernières décennies Freddie highmore Il a gagné en popularité et est actuellement l’un des acteurs les plus appréciés du public. Trouver Neverland C’est le film qui l’a amené à avoir le plus de reconnaissance, mais sans aucun doute Charlie et la chocolaterie fait le grand saut vers la gloire. Ces dernières années, il a été le protagoniste de Motel Bates et de Le bon docteur, série parmi les plus regardées du service de streaming Netflix, mais Ce n’est pas le projet pour lequel il se situe aujourd’hui dans le Top 3 de la plateforme.

Le drame médical dont il fait la une est disponible sur la plateforme en Australie et dans différents pays d’Europe. Jusqu’à présent, il compte quatre saisons qui ont déjà été diffusées en Amérique latine via la chaîne de télévision Sony et dans cette région, vous pouvez également le voir sur Amazon Prime Video, où il sera complet à partir du 6 août.

L’une des grandes premières de Netflix États-Unis Oui Canada il a été La voûte, film avec Highmore dans le rôle principal. Selon les premières données de FlixPatrol, le film réalisé par Jaume Balagueró qui est arrivé le dimanche 1er août est dans le Top 3 et on s’attend à ce qu’au fil des jours, il continue de grimper dans le classement du streaming le plus regardé.

« Quand un ingénieur (Freddie Highmore) apprend l’existence d’une forteresse mystérieuse et impénétrable cachée sous la Banque d’Espagne, il rejoint un groupe de voleurs qui envisagent de voler le légendaire trésor perdu enfermé à l’intérieur tandis que le pays tout entier est distrait par la finale du Monde Coupe d’Espagne. Avec des milliers de fans de football acclamant dans les rues et les forces de sécurité se rapprochant, l’équipe n’a que quelques minutes pour réaliser le score de sa vie. « dit le synopsis de la bande.







Pour le moment La voûte C’est disponible uniquement sur Netflix États-Unis et Canada, puisque dans sa distribution il a été décidé qu’il serait vendu individuellement par territoire. Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles de son arrivée sur la plate-forme en Amérique latine, mais en remarquant qu’il existe un large secteur de fans de Freddie highmore pour ses productions précédentes, on pense qu’ils peuvent l’ajouter au catalogue dans les mois à venir.