Ce que l’on sait de la série animée « Scott Pilgrim »

Scott Pilgrim contre. le monde » était si bizarre qu’il est devenu un film emblématique du début de 2010. Treize ans plus tard, Netflix a confirmé le retour de cette histoire d’adolescent, mais en format animé. De plus, il comprendra distribution originalequi reviennent pour donner la parole à leurs personnages.

Le film était basé sur les romans graphiques du même nom créés par Bryan Lee O’Malley, qui cette fois fera partie de la liste des producteurs exécutifs, scénariste et showrunner de la série. Bendavid Grabinski partagera les mêmes rôles.

Pendant ce temps, Edgar Wright, le réalisateur et scénariste du film original fera également partie de l’équipe de producteurs exécutifs. Jusqu’à présent, la série n’a pas de titre fixe, donc « Scott Pilgrim : The Anime » n’est que provisoire.

« On forme le groupe ! Nous avons hâte que les fans et les nouveaux venus voient ce que nous et nos partenaires de Science SARU avons préparé. Ça va être une course folleO’Malley et Grabinski ont écrit dans un communiqué.

QUI FERA PARTIE DU CAST DE LA SÉRIE « SCOTT PILGRIM » ?

Les quatorze acteurs principaux seront de retour dans la nouvelle adaptation de « Scott Pilgrim », malgré le fait que nombre d’entre eux aient connu une belle avancée dans leur carrière au cours de la dernière décennie. Chris Evans, qui a déjà abandonné le bouclier de Captain America, revient comme l’un des ex-petits amis de Ramona Flowers, tandis qu’Aubrey Plaza, la star de « The White Lotus » saison 2, incarnera à nouveau Kim Pine, l’amie de Ramona Flowers .Scott.

Michael Cera dans le rôle de Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Ramona Flowers

Satya Bhabha comme Matthew Patel

Kieran Culkin dans le rôle de Wallace Wells

Chris Evans comme Lucas Lee

Anna Kendrick dans le rôle de Stacey Pilgrim

Brie Larson comme Envy Adams

Alison Pill dans le rôle de Kim Pine

Aubrey Plaza comme Julie Powers

Aubrey Plaza dans le rôle de Julie Powers dans « Scott Pilgrim vs. le monde » (Photo : Universal Pictures)

Brandon Routh comme Todd Ingram

Jason Schwartzman comme Gideon Graves

Johnny Simmons comme jeune Neil

Mark Webber comme Stephen Stills

Mae Whitman dans le rôle de Roxie Richter

Ellen Wong dans le rôle de Knives Chau

