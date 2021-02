TikTokers a averti d’éviter le défi Silhouette car vous pouvez supprimer le filtre rouge

Les vidéos commencent par le sujet portant généralement des vêtements confortables / peu sexy avant d’éteindre les lumières et de se déshabiller pour que la photo suivante le montre dans une porte faiblement éclairée.

Selon The Sun, les gens ont commencé à découvrir des didacticiels YouTube dans lesquels on vous montre comment supprimer le filtre.

Elle a expliqué: « Je continue de voir le Défi Silhouette sur ma page Pour vous, et même s’ils sont tous vraiment mignons et créatifs et que vous avez tous l’air bombe, assurez-vous simplement que vous êtes conscient de ce que vous portez. avant de procéder à toutes les modifications du produit final.