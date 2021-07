Space Jam 2 Rap Battle avec Porky Pig suscite de vives critiques sur Twitter

Porky Pig rappe en tant que Notorious PIG dans un nouveau clip de Space Jam : un nouvel héritage, et la vidéo suscite de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, la suite sera enfin présentée en première dans les cinémas et sur HBO Max lors de sa sortie le 16 juillet. Comme pour le film original, il mettra en vedette Bugs Bunny et ses amis faisant équipe avec une légende de la NBA pour un match de basket à gros enjeux, mais avec LeBron James prenant ce rôle cette fois-ci.

Avant la sortie du film, Warner Bros. a publié un nouveau clip mettant en vedette Porky Pig affrontant Don Cheadle pour une bataille de rap. Daffy Duck l’appelle même le Notorious PIG, une parodie évidente du Notorious BIG, alors que Porky monte sur scène paré pour ressembler à un célèbre rappeur. Bien qu’il trébuche d’abord sur ses mots, Porky – euh, le Notorious PIG – chante un rap déchirant Cheadle, concluant avec son célèbre slogan « C’est tout, les gars » alors que le cochon laisse tomber le micro.

C'est Porky PIG avec la goutte de micro ! 🔥🐷 Ne manquez pas sa performance épique dans Space Jam: A New Legacy – en salles et en streaming sur HBO Max* le 16 juillet.

Certains pourraient voir la scène comme une parodie amusante du genre hip hop, peut-être en train de se défouler du cochon bégayant qui se débrouille mieux dans une bataille de rap que ce que la plupart pourraient supposer. D’autres trouvent que la scène est digne d’intérêt, et certains fans désignent le Notorious PIG comme leur nouvelle raison ne pas pour regarder le film. De toute façon, ce n’est pas exactement la réponse que le Espace Jam 2 l’équipe espérait probablement.

« Au début, je pensais que Space Jam 2 allait être un mauvais blockbuster », a écrit un fan sur Twitter. « Mais maintenant je pense … cette chose pourrait être MAUVAIS. Cela pourrait être la réponse de 2021 à bébé génies 2. WB est peut-être assis sur l’un de ces films qui figure à jamais sur la liste des pires de tous les temps. »

Un autre spectateur potentiel a tweeté : »Je voulais emmener ma nièce pour aller voir Espace Jam 2, d’autant plus que je pouvais le voir comme un hommage à un film qui a formé mon enfance et mon amour pour les cerceaux et MJ, mais après avoir regardé le rap ‘Notorious PIG’…patron bébé 2 c’est. »

« Porky Pig rap luttant contre Don Cheadle ? Ouais… vous pouvez tous garder Espace Jam 2 pour vous-mêmes », dit quelqu’un d’autre.

» je ne regarde pas Espace Jam 2 Pas plus. Ils ont fait rapper Porky Pig », peut-on lire sur un autre tweet.

Pendant ce temps, certains Space Jamles fans défendent la scène de bataille de rap de Porky Pig en rappelant aux critiques que Bugs Bunny a rappé pour le film original. Comme l’a dit un fan, « Bugs Bunny a fait un rap sur l’original Space Jam bande originale donc ce n’est pas nouveau, honnêtement, vous regardez ça pour l’envoi loufoque de la culture pop, pourquoi les gens s’attendent-ils à autre chose. »

Même si le rap de Porky pousse certains fans à boycotter le film, ce n’est pas nouveau non plus pour la suite. D’autres ont déjà boycotté sa sortie en raison d’un tweet controversé publié par LeBron James. Avant cela, beaucoup d’autres ont dit qu’ils ne regarderaient pas le film après que la mouffette du dessin animé Pepe Le Pew ait été complètement supprimée. Ce fut une production tumultueuse, c’est le moins qu’on puisse dire.

Space Jam : un nouvel héritage sortira en salles le 16 juillet. Le même jour, il sera également disponible en streaming sur HBO Max. Vous pouvez voir ce que les autres disent du rap Notorious PIG sur Twitter.

