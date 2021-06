L’ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, partage ses réflexions sur son rôle de conservateur

Cependant, la femme de 39 ans a décrit le statut juridique comme » abusif « , affirmant que ses conservateurs l’avaient forcée à prendre des médicaments et ne la laissaient pas retirer son DIU pour qu’elle puisse avoir plus d’enfants.

Spears a été marié à Federline entre 2004 et 2007, période pendant laquelle le couple a eu deux enfants ensemble – Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans.

« Vous pouvez devenir atteint d’une déficience mentale si vous y restez plus de cinq mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit », a-t-elle déclaré.

Britney a poursuivi: « Après avoir dit au monde entier que je vais bien, c’est un mensonge. Je ne suis pas heureuse et je ne peux pas dormir. Je suis déprimée. Je pleure tous les jours. C’est mon souhait et mon rêve pour tous que ça s’arrête, je veux retrouver ma vie.

« Tout ce que je veux, c’est posséder mon argent … et que cela se termine … et que mon petit ami puisse me conduire dans sa voiture. Et honnêtement … je veux pouvoir poursuivre ma famille.