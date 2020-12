7 marques de mobiles qui ont disparu du marché en quelques années, vous en souvenez-vous?

Il y a longtemps, tout le monde parlait de ces marques, aujourd’hui personne ne s’en souvient.

L’un des avantages des téléphones Android par rapport à leur concurrence directe, l’iPhone d’Apple, est l’immense catalogue de produits à notre disposition.

C’est-à-dire quels que soient nos goûts, l’usage que nous allons donner au smartphone et surtout le pouvoir d’achat que nous avons, il y a un smartphone Android pour chacun de nous.

Cela signifie également qu’il existe des centaines de marques de smartphones Android sur le marché. Certains célèbres comme Samsung, Xiaomi ou Huawei et d’autres moins connus. Il existe également des marques qui ont été des piliers fondamentaux dans l’histoire d’Android et dont la présence sur le marché aujourd’hui est anecdotique. Vous souvenez-vous de tous?

HTC

Nous avons commencé avec ce qui était autrefois l’une des marques les plus importantes de la scène Android et sans elle nous ne pouvions pas comprendre le succès actuel de ce système d’exploitation.

Cependant, malgré tout le bien que HTC a donné à Android et les magnifiques terminaux produits, l’état actuel de la firme taïwanaise est assez compliqué au point qu’à plusieurs reprises, la rumeur a couru que l’entreprise était sur le point de disparaître complètement.

Sony

La société japonaise est une autre de ces marques qui ont rendu Android si populaire. Bien que votre situation ne soit pas identique à celle de HTC, La vérité est que la division mobile de Sony ne traverse pas son meilleur moment.

Il y a quelques mois, le président de Sony Mobile a donné une interview complète sur l’avenir de l’entreprise et bien que les chiffres de ventes ne semblent pas correspondre, Tout indique que nous avons des téléphones Sony depuis un moment.

La mûre

Avant qu’Android ne devienne le système d’exploitation mobile le plus utilisé, une entreprise dirigeait le monde des téléphones intelligents d’une main de fer. Née en tant qu’entreprise pour les hommes d’affaires, BlackBerry est rapidement devenue une marque recherchée par des millions d’adolescents du monde entier.

Le problème est venu avec l’irruption d’Android et surtout en raison de l’incapacité de BlackBerry à s’adapter aux nouveaux besoins des consommateurs, ce qui a provoqué sa chute et pratiquement sa disparition. La société a opté pour Android trop tard et maintenant personne ne s’en souvient.

LeEco

Sûrement plus d’un d’entre vous ne connaîtra pas LeEco mais c’était d’une des firmes chinoises qui a fait le plus de bruit il y a quelques années. Avant l’arrivée d’entreprises comme Xiaomi ou realme qui ont popularisé les téléphones chinois à des limites insoupçonnées, ce marché était une loterie.

LeEco se distingue par des terminaux performants «intéressants» à des prix vraiment compétitifs. Cependant, LeEco a succombé aux entreprises susmentionnées et il est aujourd’hui vraiment difficile d’exceller sur le marché bas ou moyen de gamme.

Acer

Acer est l’une des entreprises informatiques les plus connues et bien que vous ne le sachiez peut-être pas, elle a également essayé de prendre pied sur le marché du mobile. Un renflement majeur dans 45Secondes.fr nous avons pu analyser certains de ses appareils, tels que l’Acer Liquid Jade, avec des résultats peu satisfaisants.

Ce qui est dit. Des entreprises comme Xiaomi ou Realme règnent sur le marché moyen / bas de gamme, donc traiter avec ces marques est très compliqué. Bien sûr, Acer ne l’a pas compris.

Meizu

Avant que les entreprises chinoises ne soient connues hors de leurs frontières, Meizu était l’une des entreprises les plus puissantes du secteur. Connu initialement pour ses lecteurs MP3 et MP4, Meizu contrairement à Xiaomi, jamais su comment se connecter avec le public.

Le résultat? D’être l’une des entreprises les plus prometteuses du secteur, rester dans l’oubli le plus absolu.

ZTE

Quelque chose de similaire est arrivé à ZTE à Meizu. Une entreprise qui a promis mais qui n’a pas su profiter de son succès initial. Nous connaissons tous l’histoire. Xiaomi est arrivé et a mis fin à toutes les compétitions.

