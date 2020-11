Cayo Perico Heist: la plus grande extension de GTA Online officiellement annoncée – avec une nouvelle île!

Les fans se demandent ce qu’il y a derrière depuis des mois la mise à jour inquiétante de décembre qui cache non seulement le plus grand de l’histoire de GTA en ligne mais devrait même enfin élargir la carte. Maintenant, les conjectures sont terminées: Rockstar Games fournit cela nouvelle mise à jour officiellement avant.

La plus grande mise à jour de l’histoire de GTA Online

Quel est le nom de la nouvelle mise à jour? La mise à jour porte le nom Le Cayo Perico Heist. Le nom fait allusion à l’île Cayo Perico qui représente l’emplacement de l’expansion.

Quand est la sortie? Du 15 décembre tous les utilisateurs de « GTA Online » peuvent découvrir le nouveau contenu. Dans les lignes suivantes, nous vous présenterons ce qu’il y a à découvrir et à faire!

Le Cayo Perico Heist: à quoi s’attendre dans la mise à jour de GTA Online

L’île de Cayo Perico sera accessible pour la première fois dans «GTA Online» avec la prochaine mise à jour. Ils n’existaient pas auparavant dans « GTA 5 » ou dans son mode en ligne. Nous vivons la première extension de carte pour Los Santos et la plus grande mise à jour « GTA Online » depuis la sortie du jeu.

Vol sur une île: La propriété isolée du célèbre trafiquant de drogue au monde est située sur l’île privée exotique. Votre tâche est d’infiltrer l’île et d’effectuer un vol dans lequel, au mieux, vous pillez autant d’œuvres d’art, d’or, d’argent et de preuves que possible. Mais attention: les forces de sécurité sont lourdement armées.

Vous pouvez participer à un raid en solo ou avec votre propre équipage. Jusqu’à quatre joueurs peuvent faire équipe.

C’est tout nouveau dans The Cayo Perico Heist

Dans l’ensemble, la nouvelle mise à jour offre les nouvelles fonctionnalités suivantes pour «GTA Online»:

Nouvel emplacement: île de Cayo Perico

Nouvelle quête de braquage

Nouveaux véhicules et armes tactiques

Nouveaux espaces sociaux pour danser et faire la fête

Nouvelles stations de radio avec plus de 100 chansons supplémentaires

Nouveau quartier général: un grand sous-marin lourdement armé

