Dragon Ball Super 69 Spoilers and Leaks: une nouvelle technique de transformation

Le chapitre précédent se termine par: «L’équilibre du 7ème Univers est en train de changer bientôt, le combattant le plus puissant de l’univers naîtra». Compte tenu des événements du chapitre précédent, il y a de fortes chances que le chapitre 69 tourne autour de la nouvelle transformation de Vegeta.

Chapitre 69: Dragon Ball Super

Dragon Ball Super Manga Chapitre 69 Date de sortie – Quand sera-t-il diffusé?

Habituellement, le manga laisse tomber un chapitre le 19 ou le 20 de chaque mois jusqu’à ou à moins qu’il y ait un retard. La même chose s’applique à ce mois-ci. Selon l’utilisateur Twitter @Dbshype – Dragon Ball Super 69 sortira le 19 février 2021 sur Manga Plus ou Viz.

Aperçu du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Date de sortie: 19 février 2021. pic.twitter.com/GXmjqtZzIx – Dragon Ball Hype. (@DbsHype) 19 janvier 2021

Dragon Ball Super 69 – Fuites et spoilers

Un aperçu est disponible pour le prochain chapitre. Le chapitre 69 du manga Dragon Ball Super marquera officiellement le début de Granola: The Survivor Saga. Avec l’arrivée de Granola, on assiste à une nouvelle vague! Une bataille qui va secouer la galaxie, que feront Goku et les guerriers de la Terre !?

Mise à jour: l’aperçu et les spoilers sont maintenant disponibles pour le chapitre 69 du manga Dragon Ball Super.

Le chapitre 69 de la DBS s’intitule The Succession of Planet Cereal. Le chapitre entier tourne autour de la trame de fond de Granola. Il retourne sur sa planète pour découvrir qu’elle a été détruite il y a 40 ans par Frieza et l’armée.

Le peuple Suga vit dans une ville construite par Heata sur Planet Cereal. Granola est en bons termes avec le peuple de Suga mais il décide de vivre sur une montagne avec quelqu’un de plus de 500 ans. La vue de la montagne lui permet de voir la vue de la ville dans laquelle il vivait avant que la planète ne soit anéantie.

L’autre main du chapitre tourne autour de Beerus et Vegeta ayant une conversation. Enfin, Beerus décide d’enseigner à Vegeta une technique du Dieu de la Destruction.

Comme d’habitude, le chapitre 69 de Dragon Ball Super se termine par un aperçu et la date de sortie du chapitre suivant.

À propos de la franchise Dragon Ball

Dragon Ball – L’une des franchises les plus populaires à avoir jamais existé. La franchise a été créée par le créateur, écrivain et illustrateur Akira Toriyama en 1984. Le manga a initialement fait partie du Weekly Shonen Jump. Le manga Dragon Ball n’est que deuxième derrière One Piece d’Eichiro Oda en termes de ventes globales.

Dragon Ball Super est la continuation de la populaire franchise manga. L’histoire couvre les années qui ont suivi la défaite de Majin Buu, avec un nouveau concept d’anges et de dieux. De plus, à partir de maintenant, 68 chapitres du manga sont à l’antenne. Chapitre 69 de DBS sortira bientôt. Voici la bande-annonce de DBS Manga: