Comment augmenter rapidement la puissance de combat dans State of Survival

Battle Power fait partie intégrante de State of Survival, car c’est la force totale de votre colonie. Vous aurez également besoin de niveaux élevés de puissance de combat pour affronter certains des joueurs les plus redoutables et les plus puissants du jeu. Cela dit, si vous continuez à lire, vous découvrirez comment augmenter rapidement votre puissance de combat en État de survie.

Comment augmenter rapidement la puissance de combat État de survie

Pour augmenter la puissance de combat, vous devrez améliorer vos bâtiments, vos héros et vos unités ou rechercher de nouvelles technologies et niveler votre chef. La mise à niveau des bâtiments et des unités est de loin l’un des meilleurs moyens d’augmenter votre puissance de combat. Nous vous recommandons de commencer par mettre à niveau le siège, car cela augmentera considérablement votre puissance totale.

Ensuite, passez aux bâtiments militaires et économiques car ceux-ci ont le plus d’impact sur le niveau de puissance de combat. Maintenant, pour les unités, tout ce que vous avez à faire est de les développer continuellement tout au long du jeu. Plus vous les améliorez, plus votre puissance totale augmentera.

En plus de la mise à niveau des unités, la mise à niveau de votre chef et de vos héros est un autre excellent moyen d’augmenter votre puissance de combat. Cependant, soyez averti, cela prendra beaucoup de ressources pour le faire, mais cela en vaut la peine à la fin. Après cela, vous voudrez également rechercher régulièrement de nouvelles technologies, car pour chacune d’entre elles, vous augmenterez votre puissance de combat totale. Vous pouvez rechercher de nouvelles technologies dans le bâtiment du laboratoire, et nous vous recommandons de vous concentrer d’abord sur l’arbre technologique Battle.

La dernière méthode pour augmenter votre bataille consiste simplement à progresser dans le jeu. Faites des missions autant que vous le pouvez, et vous vous retrouverez dans un cycle de mise à niveau de tout ce que nous venons de mentionner, ce qui vous permettra d’augmenter votre puissance de combat le plus rapidement possible. État de survie.