Cardi B devient virale pour ses looks excentriques à la Fashion Week de Paris

Cardi B pourrait bien gagner la Fashion Week de Paris avec ses looks extravagants !

« Cardi B ressemble à une fleur sexy et chic », a déclaré un fan à propos de son look monochrome.

MÉGA / GC Images

La rappeuse, 28 ans, a été aperçue ce week-end à Paris vêtue d’un ensemble tout vert – et c’était vraiment vert de la tête aux pieds, avec un pantalon plissé qui couvrait ses chaussures, des gants verts et un body à manches longues dans le même herbe ombre.

Elle l’a complètement retiré. Marc Piasecki / GC Images

Elle a accessoirisé avec des lunettes de soleil rétro vertes et un bonnet assorti avec des bords à froufrous.

Twitter a éclaté de commentaires sur son ensemble monochrome ludique, créé par le designer londonien Richard Quinn.

« Cardi B ressemblant à une fleur sexy et chic », une personne a écrit sur Twitter, tandis que d’autres ont plaisanté en disant que l’artiste « WAP » canalisait « céleri » ou « pois verts. »

« Tant de questions mais j’adore », un autre fan commenté.

Certaines personnes aussi fait des comparaisons entre la tenue de Cardi B et le célèbre costume de tournesol de Will Smith de « The Fresh Prince of Bel-Air ».

« J’adore ce look sur Cardi », une personne sur Twitter a écrit. « Oui, il ressemble à ce costume de tournesol de The Fresh Prince. Mais la mode peut être amusante, voire idiote à l’occasion. Sa personnalité est vibrante pour réussir tout en gardant l’intégrité du design de Richard Quinn.

D’autres ont également souligné qu’avec son ensemble tout vert, elle s’était transformée en « un écran vert ambulant ».

«Elle porte une robe écran vert. Le photoshop (sera) dingue », a prédit un fan de Twitter.

Cardi B, qui a donné naissance à son deuxième enfant le mois dernier, s’est offert un look incroyable après l’autre pendant la Fashion Week de Paris.

Elle a fait vibrer les looks monochromes à Paris. François Durand / Getty Images

Elle a récemment porté une tenue monochrome similaire en violet, également de Richard Quinn, arborant cette fois une coiffure inspirée des années 60 avec un bandeau lilas assorti.

« LIBRA ENERGY », le rappeur a écrit à propos de son look sur Twitter.

Son jeu de chapeau était fort lors d’un événement sur le tapis rouge de Balenciaga le 2 octobre. Gonzalo Fuentes / .

Plus tôt dans le week-end, elle a enfilé un trench-coat à motifs ressemblant à des couvertures de magazines tabloïd, associé à un chapeau tendance.

Elle a été vue en train de quitter un bureau Balenciaga à Paris dans cet ensemble hérissé. Pierre Suu / GC Images

Lors d’une autre sortie, elle a bercé un trench-coat en cuir Richard Quinn, avec des pointes très longues parfaites pour faire respecter la distanciation sociale.

« MON PLUS GRAND ENNEMI, C’EST MOI…. » elle a légendé une photo du look sur Instagram.

Bombe blonde ! MÉGA / GC Images

Elle a également bercé un look rétro chic de 1997 à partir des archives du designer français Thierry Mugler – un corset lacé avec une jupe noire transparente et une coiffure blonde sculpturale.

« Totalement amoureux de toi, et maintenant je t’adore !!! » le créateur a écrit sur le rappeur sur Instagram. “Votre talent, excellent goût, vraie personnalité honnête et belle et beauté !! Cardi tu es géniale !!”

Juste une promenade décontractée. Pierre Suu / GC Images

Elle a également été aperçue portant un chapeau en or par la modiste Stephen Jones lors d’une promenade dans Paris avec son mari, Offset. Elle a associé le casque à une veste Schiaparelli ornée d’or.

Elle a tout mis en œuvre avec cet ensemble à plumes. Richard Bord / WireImage

Et le rappeur a mis le rouge sur tapis rouge lors d’un événement la semaine dernière en l’honneur de Thierry Mugler. Elle portait une magnifique robe cramoisie avec une coiffe dramatique.