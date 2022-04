Shudder obtient les droits de diffusion exclusifs sur Mad God de Phil Tippett

Les fans d’effets traditionnels et d’animation en stop-motion voudront garder un œil sur Shudder. Le service de streaming sur le thème de l’horreur a annoncé avoir acquis les droits du film Dieu fou. Le film est l’œuvre du légendaire artiste d’effets Phil Tippett. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Si vous n’avez jamais entendu parler de Phil Tippett, il y a de fortes chances que vous ayez encore été exposé à son travail d’une manière ou d’une autre. Le travail de l’artiste est apparu dans des films tels que parc jurassique, Indiana Jones et le temple maudit, Robotcop, Howard le canard, Chérie, j’ai réduit les enfants, et plus. Il a également plongé ses mains dans la réalisation, comme le court métrage de 1984 Bête préhistorique et le téléfilm de 2004 Starship Troopers 2 : Héros de la Fédération. Dieu fou sera le quatrième générique de réalisation de Tippett. Le travail de Tippett lui a valu de nombreux prix et nominations au fil des ans.

Monstres, savants fous et cochons de guerre





Dieu fou

La naissance de Dieu fou a eu lieu dans les années 1980 alors que Tippett travaillait à la production de Robocop 2. Mais c’était la production de parc jurassique cela a poussé Tippett à abandonner l’idée. Encouragé par les membres de son studio, Tippet a sorti les accessoires du stockage vingt ans plus tard et a poursuivi la production. Le film a finalement été achevé en utilisant une équipe d’employés bénévoles qu’il a lui-même formé au cours d’une autre décennie.

Selon le site officiel de Mad God, les membres de l’équipe ont commencé à offrir leurs week-ends pour travailler sur le film. Mais peu de temps après, « cela a fait boule de neige dans une équipe de plus de 60 artistes ». Dieu fou a fait sa première au Festival du film de Locarno en 2021 et n’a cessé de sauter de festival en festival depuis. Le site officiel décrit le film comme tel.

Chaque pièce de MAD GOD est fabriquée à la main, indépendante et créée avec le cœur. Parfois, ce cœur déborde d’amour pour le métier, tandis que d’autres fois, il est macabre, perforé et saignant. MAD GOD est un film mature conçu à partir de techniques et de technologies qui couvrent l’histoire du cinéma et la carrière d’un véritable cerveau de l’animation.

Shudder a obtenu les droits de diffusion exclusifs pour le Dieu fou. Mais le film aura également une sortie en salle limitée. Craig Engler, directeur général de Shudder, a exprimé son enthousiasme à l’idée que le film arrive à la bibliothèque du service pour un nouveau public.

« En bref, Phil Tippett est un génie, et il n’y a pas de meilleur foyer pour lui et son esprit visionnaire que Shudder. Nous sommes fiers d’offrir ce film intemporel à nos membres.

Tippett lui-même a également exprimé son enthousiasme, non seulement pour l’accord, mais aussi pour pouvoir donner vie à son projet passionné et devant le public pour en profiter.

Cela fait plus de 30 ans, mais grâce à l’équipe de Tippett Studio, nous avons enfin fait du rêve une réalité. Je suis fier de m’associer à Shudder pour la sortie de Dieu fou, et c’est un honneur que ma vision originale puisse maintenant être partagée avec des publics à travers le pays.

Dieu fou arrive à Shudder le 16 juin.





