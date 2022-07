Bungie poursuit un tricheur dans Destiny 2 pour avoir menacé d’incendier son bureau

Dans sa plainte contre un tricheur de Destiny 2, Bungie affirme que le contrevenant a violé les conditions de service du jeu en trichant et a menacé le siège et le personnel du studio.

Les efforts accrus du studio de Bungie pour lutter contre les tricheurs et les harceleurs en série jouant à Destiny 2 ont occupé le service juridique au cours des douze derniers mois.

Contrairement aux nombreuses poursuites contre des utilisateurs prétendument toxiques qui sont toujours en cours ou sont actuellement devant les tribunaux pour avoir harcelé des membres de l’équipe de développement, plusieurs fabricants de triche ont déjà été traduits en justice par des litiges, notamment Ring-1 et Elite Boss Tech.

Cependant, Bungie ne semble pas ralentir car un autre streamer soi-disant hostile a été envoyé avec des papiers légaux après avoir proféré des menaces répétées d’incendier l’entreprise.

L’entreprise demande au tribunal de mettre fin aux menaces et au harcèlement de Leone contre les membres de son personnel et les joueurs de Destiny 2. Le streamer l’a fait à plusieurs reprises, selon Bungie.

Par exemple, début juillet, Leone a déclaré dans une lettre qu’il était prêt à licencier le siège social de Bungie à Washington. Plus tard, il a donné au studio le conseil de garder les portes verrouillées.

À plusieurs reprises, l’accusé a également proféré des menaces directes contre Dylan Gafner, le responsable principal de la communauté de Destiny 2. Le streamer a annoncé en mai qu’il déménageait dans une maison à seulement 30 minutes d’un employé de Bungie. Il a ensuite noté qu’en conséquence, Gafner n’était plus en sécurité.

Pour contourner les interdictions d’utiliser des tricheurs, Leone aurait créé 13 comptes, selon le procès de Bungie. Le studio a traité chaque interdiction séparément comme une violation du contrat de licence.

Pour chaque contournement de bloc, Bungie demande 150 000 € de dommages et intérêts au streamer.

De plus, à chaque fois qu’un streamer utilise des astuces, la firme entend être indemnisée de 2 500 dollars de dommages et intérêts. Par conséquent, Leona doit payer une amende d’environ 2 millions de dollars.

Actuellement, Destiny 2 est accessible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia et Xbox Series X/S.