Cansu Dere pourrait apparaître dans une émission spéciale pour le tremblement de terre en Turquie

Au milieu des rumeurs d’une disparition de Cansu Dere, de Turquie, ils ont indiqué que cela ferait partie d’un événement de solidarité pour les personnes touchées par la tragédie.

©GettyCansu Dere pourrait apparaître dans une émission spéciale pour le tremblement de terre en Turquie.

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a braqué les yeux du monde sur la Turquie et la Syrie, où certaines villes ont été dévastées et ont fait quelque 17 000 morts à ce jour. En parallèle, les réseaux sociaux se sont fait l’écho de fausses nouvelles sur la mort de Cansu Dere dans la tragédie, mais on sait depuis peu qu’elle peut faire partie d’une transmission en soutien aux personnes touchées.

La tragédie ayant commencé lundi, au cours de la semaine, il y a eu toutes sortes d’informations concernant la catastrophe naturelle. Une vidéo est apparue sur le réseau social TikTok confirmant la mort présumée de la star du feuilleton alors que Sila, Sadakatsiz, Ezel et Mère, mais en réalité ce sont de fausses nouvelles qui ont alerté ses fans. Bien qu’il n’ait fait aucune autre déclaration, une mise à jour sur son statut a été publiée.

+L’événement spécial pour les victimes de la Turquie et de la Syrie

Selon les informations fournies par le journaliste turc Birsen Altuntasdu milieu tv100, le service de streaming Disney + et FOX Turquie s’associeront pour envoyer aux personnes concernées une somme de 19 millions de lires (1 million de dollars). En outre, Ils fourniront une transmission spéciale dont Cansu Dere ferait partiemettant fin à toute sorte de rumeur à son sujet.

Le reportage assure que l’actrice, en tant qu’ambassadrice de la plateforme Disney+ dans le pays, se joindront à un événement spécial qui sera diffusé sur toutes les chaînes de télévision la semaine prochaine avec d’autres stars telles que Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman et Demet Özdemir. Il a été révélé que certaines célébrités nationales ont touché des proches et ont appelé à la solidarité.

Ce n’est qu’une partie du soutien apporté par l’industrie du divertissement en Turquie, puisque les productions ont cessé de tourner pour respecter le deuil national. « D’abord, nous allons organiser l’aide financière. Nous sommes en contact permanent avec l’AFAD et l’AHBAP. Selon les informations provenant de l’AFAD et de l’AHBAP, elle apportera un soutien aux caravanes, aux groupes électrogènes et à l’aide alimentaire »a déclaré Timur Savci, président de l’Union professionnelle des producteurs de films et de télévision.

