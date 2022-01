Date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers, spoilers, lecture de mangas en ligne

Takemichi est de retour dans sa ville. Oui, vous avez raison, la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers est maintenant disponible. Les lecteurs de cette série attendent avec impatience le prochain chapitre, bien que cette série atteigne une grande popularité en très peu de temps. Nous sommes tous excités après que Takemichi ait dévoilé ses sentiments pour Hina, où toute l’histoire était comme recréée. D’autres moments marquants arrivent dans le prochain chapitre, soyez enthousiasmés par cela.

Quand sortira le chapitre 237 ? Après s’être comporté si poliment, Hina n’arrête pas de montrer son soutien et son amour envers Takemichi du chapitre intitulé « Band of Brothers ». Restez avec nous jusqu’à la fin de l’article pour savoir « Que va-t-il se passer dans les prochains chapitres ? ».

Nous sommes ici avec toutes les informations sur cette série animée que vous devez savoir sont compilées ci-dessous comme la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers, où regarder en ligne et bien d’autres.

La date et l’heure de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers révélées

La date de sortie officielle prévue du chapitre 237 de Tokyo Revengers est le 29e de décembre 2021. Mais vous savez qu’à ce moment-là, il a été retardé comme au moment de la sortie du chapitre 235.

La prochaine date prévue pour la publication du chapitre 237 est le 11e Janvier 2022 mardi.

Récapitulatif rapide de l’histoire du chapitre 237 des Revengers de Tokyo

C’était la première fois qu’ils (signifie Takemichi et Hina) regardaient des feux d’artifice depuis la maison de Hina. Ensuite, Takemichi se sent le moment idéal pour avouer tous ses moments difficiles pour la protéger et aussi pour Mikey comment il est toujours dans les temps sombres. Après les paroles de Hina, il a maintenant complètement changé son intention de tout gérer seul et décide plus tard qu’il formera une équipe et demandera également à Mikey de les rejoindre.

Tous les téléspectateurs veulent que Takemichi ait son propre gang, maintenant le temps est venu et très bientôt, il aura son propre gang.

Le compte à rebours pour la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers

Le dernier tour d’attente de cette série de mangas n’a pas encore commencé sur le compte à rebours de 02 jours. Alors, écoutez bien et préparez-vous à regarder à nouveau la bataille, car le compte à rebours a déjà commencé.

Où lire la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers ?

Cette série sera disponible en lecture sur le site Kodansha ou l’application Mangamo. Comme pour la traduction en anglais, cela prendra un certain temps, récemment Viz Media s’est présenté pour nous apporter cette série de mangas en anglais. La date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers a suscité de grandes attentes parmi tous les téléspectateurs. Cette série de mangas animés japonais Tokyo Revengers Chapter 237 pourrait être disponible sur Netflix plus tard, de même, il y a des chances de rattraper son retard au Canada sur Teletoon et aux États-Unis sur Streaming Television. En raison de la liberté de diverses plateformes en ligne, les téléspectateurs peuvent le regarder ou le lire de n’importe où et à tout moment. La disponibilité de cette série dramatique sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

Lire la suite : Date de sortie de l’épisode 6 de la saison 2 de Power Book II aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans les spoilers

Conclusion: Date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers

J’espère que vos attentes pour chaque information sur cette série dramatique, la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers, sont remplies, compilées dans notre article ci-dessus. Ainsi, il y aura plus de moments de surprise pour les téléspectateurs sur le compte à rebours de 02 jours.

FAQ – Lire la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers:

Où lire le chapitre 237 de Tokyo Revengers ? Quelle est la date de sortie du chapitre 237 de Tokyo Revengers ? Pouvons-nous regarder le chapitre 237 des Revengers de Tokyo en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, si vous souhaitez donner votre avis ou avez des questions, n’hésitez pas à écrire dans la section commentaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂