Canon dévoile un site interactif qui permet aux utilisateurs de prendre des images depuis un satellite

22 janv.2021 09:52:51 IST

Canon a dévoilé un site interactif qui permet aux utilisateurs d’utiliser son satellite CE-SAT-1, équipé d’un DSLR 5D Mark III légèrement modifié. Le site Web interactif permet de prendre des images simulées de divers endroits, y compris de New York et d’autres endroits. Selon un rapport dans Engadget, Canon a lancé le microsatellite en juin 2017. Il contient un appareil photo EOS 5D Mark III équipé d’un télescope de 40 cm de type Cassegrain 370 mm. Le satellite orbite à 600 km et fournit une résolution au sol d’environ 36 pouces dans un cadre de 3 x 2 miles. Le rapport ajoute que le microsatellite abrite également un PowerShot S110 pour une imagerie plus large.

La démo interactive du site Web permet de prendre des images à partir de plusieurs endroits. Bien que chaque prise de vue montre l’emplacement et l’altitude de l’image, elle utilise en fait un imageur pré-capturé. Ainsi, les utilisateurs ne saisissent pas réellement des images en direct.

Si le CE-SAT-1 permettait des photos en direct, le microsatellite volerait autour de la Terre à près de 17 000 miles par heure et ferait le tour du globe en un peu plus d’une demi-heure.

L’astronaute Marsha Ivins explique le but et la conception du satellite dans l’expérience en ligne.

Le rapport ajoute que les microsatellites sont beaucoup plus petits et moins chers que les satellites ordinaires.

Canon plus tard essayé de lancer la caméra satellite CE-SAT-IB de Canon, aux côtés de six autres satellites à bord du véhicule Electron de Rocket Labs dans le cadre de sa mission « Pics or It Didn’t Happen Mission », cependant, toutes les charges utiles ont été détruites pendant l’ascension en raison d’une panne de fusée.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂