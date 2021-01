Ils partagent une bande-annonce pour le deuxième épisode spécial de ‘Euphoria’

HBO a publié le bande annonce du deuxième épisode spécial de la série multi-primée, ‘Euphorie’. Les épisodes spéciaux de l’émission visent à relier ce qui s’est passé dans le Première saison avec le prochain versement.

Le premier des épisodes spéciaux était intitulé, «Les problèmes ne durent pas toujours» et est sorti en décembre dernier, mettant l’accent sur le personnage de Rue, interprétée par Zendaya.







Maintenant, le deuxième des épisodes spéciaux suivra Jules, qui est joué par Chasseur Schafer, et reprendra les événements de la première saison, en se concentrant sur ses vacances de Noël.

La remorque pour deuxième épisode spécial mélange des clips de la première saison avec quelques images du nouvel épisode où vous pouvez écouter Jules racontant, « Rue elle a été la première fille à me regarder. Elle m’a vu complètement… Alors pourquoi es-tu parti? «

D’autre part, l’épisode, ‘Partie 2: Jules’ mettra en vedette la nouvelle chanson créée par Billie Eilish et Rosalia, ‘Vous allez l’oublier’ et sortira prochainement 22 janvier à travers de HBO Max et le 24 janvier dans HBO.