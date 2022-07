Que feront les acteurs de Stranger Things après la fin de la saison 4 ?

in

saison 4 de choses étranges a pris fin vendredi dernier avec la sortie du tome 2 sur le service de streaming Netflix, dans ce qui était le prélude à sa cinquième et dernière partie qui culminera définitivement l’histoire, au-delà du fait qu’ils travaillent également sur un spin-off. La série a un excellent casting composé de jeunes acteurs qui sont devenus de grandes stars avec des millions de followers à travers le monde. Nous savons que vous voulez savoir ce qu’il adviendra bientôt de chacun d’eux avec leurs projets respectifs dans l’industrie audiovisuelle et ici nous vous dirons tout en détail. Découvrez quelles seront leurs prochaines étapes !

+ Que feront les acteurs après la fin de Stranger Things 4 ?

L’interprète d’Eleven continuera d’être liée à la plateforme, puisque cette année elle fera la première la suite de Enola Holmes pour les prochains mois de l’année. En 2023, il est en plein tournage Demoiselle, où elle incarnera la princesse Elodie. D’autre part, en pré-production sont les bandes Les filles que j’ai été et le État électriqueRéalisé par les frères Russo. De plus, ces dernières semaines, il a été confirmé qu’il ferait partie de La chose à propos des médusessans trop de détails.

-Finn Wolfhard

Loin de ce qui s’est fait dans le rôle de Mike Wheeler, le jeune homme a trouvé un nouvel espace dans le doublage de voix et, pour le moment, ses trois prochains boulots ont à voir avec cela. Cette année lancera La Légende d’Ochi Oui Guillermo del Toro Pinocchio, où sera Candlewick. Enfin, il fera également partie de l’animation nouvelle générationjusqu’à présent sans date estimée.

-Noah Schnapp

Will Byers est bien placé pour revenir en tête de la finale de la série, mais avant cela, l’acteur pense déjà à son prochain projet. Il s’agit de Le tuteurun film en cours de post-production et attendu en 2023, bien qu’une date exacte n’ait pas été officialisée pour le moment.

– Gaten Matarazzo

Comme Finn Wolfhard, il fera bientôt partie de Le dragon de mon père mettre sa voix sur l’un des personnages et d’ici 2023 ce sera Rami dans un film d’animation appelé Hump. En revanche, il rejoindra le casting de Société d’honneuractuellement en post-production et daté de cette année.

– Évier Sadie

L’un des protagonistes du quatrième opus sera présenté en première cette année chère Zoé dans le rôle de Tess, dans une intrigue dramatique sur une famille qui subit une perte inimaginable. De plus, il a été annoncé La baleineun film qui est en post-production, mais il n’a pas été confirmé s’il sortira cette année ou devra attendre 2023.

-Caleb McLaughlin

Un autre de ceux qui ont eu un rôle important dans la clôture de la saison pense aussi à son avenir en dehors de l’émission. La seule chose connue à ce jour est qu’il fera partie de La délivranceun film sur une famille vivant dans une maison de l’Indiana qui découvre des événements étranges et démoniaques qui les convainquent que la maison est la porte de l’enfer.

-Maya Hawke

Une autre des actrices qui a le plus stimulé sa carrière après avoir atteint la saison 3. En dehors de Robin Buckley, les films devraient sortir cette année Vengeance Oui Ville d’astéroïdes, le nouveau cinéaste Wes Anderson partage un casting avec de grandes stars. En post-production est La salle de mise à mort et le titre Prof Il est au milieu de son tournage.

-Natalia Dyer

Après avoir une nouvelle fois ébloui le public dans le rôle de Nancy Wheeler, elle a deux projets devant elle, mais sans date annoncée et en post-production. Le premier est châtaigne, à propos d’un jeune diplômé qui s’emmêle dans une relation avec un homme et une femme ; Oui Tous les divertissements et jeuxthriller avec des éléments d’horreur dans les jeux pour enfants.

-Joe Keery

L’un des acteurs préférés du public alors que Steve Harrington se prépare à lancer chambre froide. C’est un film avec Liam Neeson sur un virus stocké dans une installation gouvernementale qui s’éteint et fait des ravages dans le monde.

-Joseph Quinn

Bien que cet acteur ait déjà fait partie de grandes productions, telles que Game of Thrones, sa popularité est venue à l’âge de 29 ans lorsqu’il a joué Eddie Munson. Il a récemment été annoncé pour faire partie de Magotun film écrit et réalisé par Luna Carmoon qui n’a actuellement ni synopsis ni date de sortie.

-Jamie Campbell Bower

Après avoir terminé le tome 2 de la saison 4 en tant que Vecna, le méchant de la série, un nouveau rôle lui est venu qui a été confirmé dans les dernières heures pour 2023. Il s’agit de Véritable hantiseà propos d’une histoire terrifiante du premier exorcisme télévisé sur NBC en 1971 où les choses ont empiré pour la famille Becker.

-David Harbour

L’interprète de Jim Hopper a participé à de grandes franchises comme Marvel et Star Wars, mais la suite est complètement éloignée de ces univers. Cette année devrait être vue sur grand écran avec Nuit violente avec une nouvelle version du Père Noël et en Nous avons un fantômeFilm original de Netflix avec un excellent casting.

