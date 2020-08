American Gods Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et détails à venir ici !!!

American Gods est une série télévisée dramatique américaine d’après la publication de Neil Gaiman en 2001 du même titre et développée par Bryan Fuller et Michael Green pour le réseau câblé premium Starz. Produit par Fremantle USA et distribué par Lionsgate Television, la première saison a été lancée le 30 avril 2017.

Fuller et Green ont joué le rôle de showrunners en raison de sa première saison et ont été remplacés par Jesse Alexander en raison de la saison suivante. Gaiman agit en tant que producteur exécutif avec Fuller, Green, Craig Cegielski, Stefanie Berk, David Slade et Adam Kane. Charles Eglee joue le rôle de showrunner pour la troisième saison à venir.

Confirmation de la saison 3 sur la date de sortie:

American Gods a été relancé pour une troisième saison le 15 mars 2019. La saison comprendra dix épisodes et continue d’être programmée pour un film du 20 septembre 2019 et du 6 mars 2020. Compte tenu de la situation actuelle de l’épidémie, la procédure de production a pris un péage, et le secteur de la télévision est pratiquement paralysé. D’un autre côté, l’année prochaine devrait arriver sur les écrans cet été, mais on a l’impression que cela ne peut pas se produire. Nous supposons qu’il sortira d’ici la fin de 2020.

Confirmation de la saison 3 à propos de la distribution:

Nous avons Ricky Whittle comme Shadow Moon. Emily Browning comme Laura Moon. Crispin Glover comme M. World. Bruce Langley depuis le Technical Boy / Quantum Boy. Yetide Badaki comme Bilquis. Pablo Schreiber comme Mad Sweeney. Orlando Jones comme M. Nancy. Mousa Kraish à cause des djinns. Omid Abtahi comme Salim. Demore Barnes comme M. Ibis.

Confirmation de la saison 3 à propos de l’intrigue:

Le récit de l’année sera déterminé par ce qui se passera dans une autre saison cette saison. Cet intérêt est maintenant en mesure de communiquer le récit de Gaiman, avec Goliath et un complot pour vous offrir un revêtement à la télévision. Shadow restera avec la saison suivante, interprétée par Ricky Whittle avec les créatures célestes les plus adorables qui ont le showbiz de classe mondiale.

Hier était probablement ma dernière session ADR pour la saison 3 de #AmericanGods … C’est presque fini de cuisiner. 👀

Je ne peux pas montrer plus que ça pour l’instant mais gang, ça a l’air bien.

J’ai très hâte que tout le monde puisse le voir.

De bonnes choses sur le chemin. 🙌#Saison 3 pic.twitter.com/wm1q2p8Skk – Bruce Langley (@BruceJLangley) 19 août 2020

Bien que le Crispin Glover officiel soit probablement des représailles pour l’attaque de mercredi, mercredi, il continue à afficher le scénario de la bataille des dieux anciens avec Shadow, Laura (Emily Browning) et Mad Sweeney (Pablo Schreiber) avec leurs tripes. Boost, il n’y a pas de retour en arrière.

Bande annonce

Il n’y a pas de lancement officiel de la bande-annonce de la saison 3 de l’infanterie américaine. Si vous n’avez pas encore regardé la saison précédente, agissez!

