Calendrier des plans pour le week-end (4 septembre): Avengers, ‘The Boys’ et autres nouveautés de films, séries, jeux vidéo et plus

Sans aucun doute, un week-end de super-héros s’ouvre devant nous. D’une part, le jeu vidéo ‘Marvel’s Avengers’ qui détient déjà l’étrange record de téléchargements à son actif. De l’autre, la première avec trois épisodes formidables de la deuxième saison de «The Boys». Et c’est juste pour aujourd’hui. Nous apportons une bonne quantité de plans de toutes sortes pour faire passer le week-end.

Cinéma et télévision: les recommandations de Xataka

‘Les garçons’

La satire anti-super-héros basée sur la bande dessinée brutale scénarisée par Garth Ennis est de retour. Le combat entre des anti-héros qui n’ont rien à perdre et une Ligue de justice des indésirables protégée par les lois promet d’être plus sanglant et plus fou que jamais. Ce week-end démarre la deuxième saison, et nous pourrons voir si, comme promis, ils iront plus loin en termes de choc, de répulsion, d’ultraviolence et d’humour grotesque.

4 septembre sur Amazon Prime Video

‘Pacific Rim’

Un authentique Festival du concept: des robots géants contre des kaijus dévastateurs. Celui qui gagne, l’humanité perd. Bien que l’humanité va avec les robots, colosses métalliques construits pour éliminer une armée de godzillas dans ce fantasme bruyant et excessif réalisé par Guillermo del Toro, l’important est le spectacle: des tollinas comme des cathédrales et un drame émotionnel de la maison pour un film qui c’est presque une déclaration d’intention.

4 septembre sur Amazon Prime Video

Autres premières en salles et en streaming

Cinéma

Movistar +

HBO

Vidéo Amazon Prime

Filmin

Disney +

Jeux vidéo: les recommandations de Xataka

‘Marvel’s Avengers’ – PC, PS4, XOne

Face aux critiques pour tous les goûts, le pari de Square Enix de transformer le MCU autour des Avengers en un service qui, pour l’instant, a seulement annoncé qu’il fournirait des héros supplémentaires, dont beaucoup sont exclusifs à certaines plateformes. Ce que nous avons, en tout cas, c’est un excellent produit pour les fans, pas très élaboré sur le jouable mais qui vaut le détour pour son grand nombre de cadeaux et extras destinés à la fervente marvelita.

Sortie le 4 septembre

‘Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2’ – PC, PS4, XOne

Un vrai classique de la première Playstation qui, bien qu’usée par l’inévitable épuisement dérivé d’infinies suites, a réalisé avec ses premiers opus un jalon indiscutable: l’invention et la vulgarisation d’une mécanique de jeu au moment précis où le skateboard prend le dessus entre les utilisateurs de la console. Un rythme fébrile et une bande son parfaite ont complété le formidable combo qu’Activision nous ramène dans un jeu incontournable pour les nostalgiques.

Sortie le 4 septembre

Autres sorties de jeux vidéo

Livres et bandes dessinées: les recommandations de Xataka

‘Expiration’ – Ted Chiang

L’un des auteurs clés de la science-fiction moderne (et, malheureusement, l’un des moins prolifiques), qui a vu sa popularité se multiplier grâce à l’adaptation par Denis Villeneuve d’une de ses histoires, “ L’arrivée ”, présente dans son livre précédent. Cette fois reviens avec une autre sélection d’histoires qui mêlent – dans leur ligne – science, fantaisie et métaphysique distillées dans une prose nette et précise, et qu’il conserve la même capacité à fasciner que lorsqu’il n’était qu’un secret de polichinelle au sein du fandom.

‘Le comte de Champignac: énigme’ – David Etien, Beka

Pacome Hegisepo Adelardo Ladislao, l’ineffable comte de Champignac apparu dans les aventures de Spirou, a également eu une jeunesse. Dans cet album, nous allons, précisément, en 1938. C’est dans ces jeunes années que Il tentera de trouver la clé qui lui permet de déchiffrer la machine Enigma qui est en possession des nazis. Une aventure qui vous permettra de changer le cours même de la guerre qui a secoué le monde.

