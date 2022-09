La nouvelle fonctionnalité de MIUI est parfaite pour les amateurs de personnalisation

in

MIUI devient de plus en plus personnalisable : la nouvelle fonctionnalité vous permet de définir l’icône de niveau de batterie pour la rendre animée.

Avec MIUI 14 Juste au coin de la rue, Xiaomi continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à la version actuelle de sa couche de personnalisation, dans de nombreux cas visant à augmenter les capacités de personnalisation du logiciel de votre appareil.

Cette fois, la marque a annoncé sur son profil Weibo l’arrivée d’un nouvel outil qui permettra aux utilisateurs personnaliser l’icône du niveau de la batterie situé dans la barre d’état, pouvant utiliser différents symboles, et même ajouter effets d’animation à ceux-là.

Vous pouvez donc changer l’icône du niveau de batterie de votre Xiaomi avec MIUI

Bien que la fonction a été annoncé pour la version chinoise de MIUIil faut espérer que, tôt ou tard, il finira par atteindre la version globale de la couche de personnalisation.

Comme on peut le voir sur les images partagées par l’entreprise, le l’icône du niveau de la batterie peut être modifiée individuellement (jusqu’à présent, l’icône de la batterie pouvait être modifiée en changeant le thème de l’ensemble du système), vous avez le choix entre plusieurs options, en plus de donner la possibilité de changer la forme ou la taille de l’icône, et d’utiliser un animation qui apparaîtra lors de la connexion du mobile au chargeur.

De plus, selon le thème choisi, le reste des icônes de la barre d’étattels que le réseau, les indicateurs Bluetooth, WiFi ou NFC changeront également leur apparence et afficheront des animations dans les cas où ils sont disponibles.

La nouvelle option est inclus dans l’application MIUI « Thèmes » dans les dernières versions de la couche de personnalisation publiées en Chine. Il est disponible dans les modèles Redmi et Xiaomi. Nous espérons que, tôt ou tard, il finira par atteindre les versions mondiales et européennes de MIUI.

