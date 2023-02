Grammy Awards 2023 : OÙ VOIR la cérémonie

Grammy Awards 2023

Les Grammy Awards 2023 arrivent, où le meilleur de la musique sera célébré au cours de l’année écoulée. Ci-dessous, toutes les informations sur sa transmission.

©GettyGrammy Awards 2023 : OÙ VOIR la cérémonie.

Les Grammy Awards s’apprêtent à célébrer leur 65e édition à la Crypto Arena de Los Angeles, où les personnalités les plus en vue de la musique en 2022 se retrouveront pour tenter de décrocher leur prix. Après les restrictions dues à la pandémie de Covid-19 ces dernières années, il s’agira cette fois d’un événement réalisé normalement. Où peut-on le voir ?

Toutes les nominations ont déjà été annoncées le 15 novembre 2022. Beyoncé Il est celui qui est en tête de liste avec le plus de chances de remporter un prix avec 9 shortlists, suivi de Kendrick Lamar. derrière eux se trouvent Adèle Oui Brandi Carlile avec 7. Par contre, Harry Styles, DJ Khaled, Futur Oui Mary J. Blige ils en ont 6. Quant aux artistes hispanophones, rosalia a 4 et Mauvais lapin cherche à obtenir l’album de l’année, l’un des prix les plus importants.

+Où regarder les Grammy Awards 2023

Les Grammy Awards 2023 sera ce dimanche 5 février à 19h00 du Mexique, du Honduras et du Guatemala ; 20h00 au Pérou, en Equateur et en Colombie ; 21h00 au Chili, en Bolivie et à Porto Rico ; 22h00 en Argentine, en Uruguay et au Brésil ; et 02h00 (lundi 6 février) en Espagne. Le gala entier peut être vu sur CBS aux États-Unis, mais en Amérique latine, ce sera via TNT et le service de streaming HBO Max. La cérémonie sera disponible sur demande pendant 15 jours.

Trevor Noé se chargera d’accueillir la nouvelle édition de la cérémonie. D’autre part, les présentations de Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Sam Smith Oui kim petras, la première femme trans à participer à cet événement. De plus, ce sera la nuit au cours de laquelle 5 nouvelles catégories feront leurs débuts : compositeur de l’année, meilleure performance américaine, meilleure performance de musique alternative, meilleure partition pour un jeu vidéo et meilleur album de poésie parlée.

Le prochain gala de la Grammy Awards 2023organisé par la National Academy of Recording Arts and Sciences des États-Unis, reconnaîtra tous les enregistrements créés et publiés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Au total, nous avons quatre-vingt-dix catégories qui seront divisées en 29 genres musicaux tels que Pop, Classique, Reggae, Rock, Latin, Jazz, Électronique, Rap, New Age et Alternative, entre autres.

