Amazon va investir 1 milliard de dollars par an pour les sorties de longs métrages en salles

Amazone cherche à faire un plus grand saut sur le marché du théâtre, en investissant 1 milliard de dollars par an dans leurs films pour les cinémas, selon un rapport de Bloomberg. Ce sera l’engagement le plus important d’une entreprise Internet envers le théâtre.





Selon le rapport, Amazon prévoit de produire entre 12 et 15 films par an avec une sortie en salles, 2023 voyant un petit nombre de films avec une augmentation progressive au fil du temps. Bloomberg mentionne que le calendrier de sortie annuel mettra Amazon en contact avec de grands studios tels que Paramount Pictures. C’est une bonne nouvelle pour les chaînes de cinéma, l’action AMC augmentant de 9,2 % et Cinemark gagnant 12 % supplémentaires. Cependant, les ventes de billets de théâtre auraient chuté de plus de 33 % depuis 2019, la dernière année de ventes avant la pandémie, les cinémas ayant du mal à retrouver l’élan qu’ils portaient avant la baisse des ventes.

Amazon Studios avait réussi à acquérir des films dans le passé, avec Manchester au bord de la mer remportant deux Oscars et recevant 78 millions de dollars au box-office contre un budget de 9 millions de dollars. Heureusement, les théâtres commencent à trouver un public, avec Top Gun : Maverick ouvrant la voie à un retour au cinéma. Les studios cherchent à trouver leur propre succès avec un film similaire, comme Maverick a détenu le box-office pendant des mois après sa sortie, récoltant la somme incroyable de 1,4 milliard de dollars.





Amazon a trouvé le succès dans le domaine de la télévision

Studios Amazon

Bien qu’Amazon Studios n’ait pas encore accéléré ses sorties de films en salles, le service de streaming Prime Video a rencontré beaucoup de succès à la télévision. Des séries originales telles que Les garçons, Atteindre, Jack Ryan, Roue du tempset Invincible a rapidement trouvé un public plein de fans adorateurs. De plus, Prime Video a pris un grand tournant plus tôt cette année, avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir étant la série télévisée la plus chère jamais produite.

Cependant, Amazon a les droits sur de nombreuses propriétés bien-aimées après avoir acquis MGM pour 8,5 milliards de dollars. Rocheux, James Bond, Robotcop, Porte des étoiles, et bien d’autres font partie de l’accord, ce qui signifie que le studio peut se concentrer sur des propriétés établies pour trouver un retour sur investissement. De plus, nous avons vu d’autres géants du streaming trouver des accords avec le cinéma, comme le prochain Couteaux sortis suite, Verre Oignon, a commencé à sortir dans les salles le 23 novembre pour une semaine spéciale en avant-première. Cependant, le film quittera le théâtre après sa courte durée, se dirigeant vers Netflix le 23 décembre pour une sortie mondiale. On s’attendrait à ce qu’Amazon conserve ses films dans les salles et dans diverses chaînes. Les fans peuvent voir comment l’accord se déroule alors que de plus en plus de films produits par le studio arrivent dans les salles du monde entier.