Bubbles : de quoi parle le nouveau film d’animation de Netflix ?

Imaginez un jour vous réveiller et voir que la gravité de la planète est dans le chaos, tout le monde flottant dans les airs sans pouvoir s’arrêter un instant et poser les pieds sur terre, c’est la prémisse que Tetsuro Araki met en jeu dans son nouveau film d’animation »Bulles ». Produit par Studio d’espritun studio qui a travaillé sur l’anime populaire »Attack on Titan », l’histoire nous introduit dans un monde où la gravité est basée sur une sorte de bulle que l’on retrouve dans toute la ville de Tokyo.

Les gens apprennent à naviguer dans ce nouvel inconvénient de la gravité, un événement surnaturel que personne ne trouve le moyen de ramener à la réalité. Le film est réalisé par Araki et écrit par Gén Urobuchiet arrivera exclusivement pour la plateforme de streaming Netflix, avec une prémisse que chaque fan d’anime voudra ajouter à sa liste d’attente.

De quoi parle Bulles ?







Un jour, des bulles ont traversé le temps, l’espace et les lois de la gravité et ont plu sur Tokyo. Depuis lors, Tokyo est devenue un endroit isolé, rempli de la douleur des familles perdues, mais aussi une nouvelle forme de divertissement. Les jeunes de la ville ont entamé une partie de Parkour en équipe dans les vestiges de Tokyo, qui intègre des bulles et des sauts d’un bâtiment à l’autre.

Vous pourriez également être intéressé par : Drifting Home : le prochain film d’animation de Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce

L’histoire met en vedette Hibiki, un expert du parkour qui vient à Tokyo pour perfectionner ses compétences de saut. En raison de l’état de santé de Tokio, Hibiki a failli avoir un accident lors d’une de ses promenades, mais heureusement pour lui, il est sauvé par une mystérieuse fille nommée Uta, qui, grâce à ses pouvoirs uniques, sauve le jeune homme d’une chute sans fond.

La rencontre informelle de ces jeunes révélera quelques indices sur l’événement de gravité et sur eux-mêmes, et peut-être que s’ils unissent leurs forces et leurs efforts, ils pourront changer le monde tel qu’ils le connaissent.

Quand Bubbles arrive-t-il sur Netflix ?

»Bubbles » sortira ce 28 avril sur la plateforme Netflix. Le film a déjà été projeté au Festival international du film de Berlin le 10 février dernier. Il sortira également en salles au Japon en mai après sa sortie initiale sur Netflix.

Le service de streaming a dévoilé la première bande-annonce du film d’animation en décembre 2021. Après quelques mois, ils ont enchaîné ce premier regard avec une bande-annonce officielle en mars dernier. Dans ces deux avant-premières, on pouvait entendre les chansons originales du film, la première étant »Jaa ne, Mata ne » (à plus tard) de la chanteuse Riria, ainsi que le générique d’ouverture »Bubble feat. Uta, du musicien Veille.

Cela pourrait également vous intéresser : Pourquoi Kakashi a-t-il décidé d’entraîner Sasuke au lieu de Naruto aux examens de Chunin ?

La nouvelle production d’anime de Netflix promet une belle histoire de la main du studio et du créateur de »L’attaque des Titans », avec une animation animée avec un style artistique coloré. Les modèles de personnages se déplacent de manière transparente dans des environnements époustouflants qui sont un mélange de futuriste et de naturel.