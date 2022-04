« Outlander » : quelle sera la fin du triangle amoureux entre Lizzie, Kezzie et Josiah

Dans le septième épisode de la sixième saison de « Outlander », Claire se débat avec ses démons intérieurs lorsqu’une rumeur néfaste commence à se répandre à Ridge. De plus, les tensions montent alors que les habitants craignent qu’il y ait une personne dangereuse parmi eux.

Mais sans aucun doute l’un des événements qui a le plus attiré l’attention des fans de la série de Starz est l’union de Lizzie Wemyss (Caitlin O’Ryan) avec les frères jumeaux Beardsley, Josiah et Kezzie (Pablo Gorman). Dès lors, ils se demandent ce qu’il adviendra de ce triangle amoureux à la fin ? Est-ce qu’Elizabeth en choisira un ?

Lizzie était destinée à être vendue comme concubine, mais l’arrivée de Brianna (Sophie Skellton) change tout et elle fait partie de la famille Fraser. Peu de temps après, il rencontre les frères Beardsley et leur apprend à vivre dans une société civilisée. Keziah et Josiah tombent bientôt amoureux d’elle et forment une relation particulière.

Elizabeth Wemyss pourra-t-elle choisir entre Josiah et Kezzie Beardsley ? (Photo : Outlander/Starz)

QU’ARRIVERA-T-IL À LA RELATION DE LIZZIE, KEZZIE ET ​​JOSIAH ?

Cependant, son train de vie et son bonheur sont menacés lors de l’avant-dernier épisode de la sixième saison de « Étranger« , Lizzie révèle qu’elle est enceinte, mais ne sait pas si l’enfant est de Keziah ou de Josiah.

Pour remédier à la situation, Jaime Fraser ( Sam Heughan ) organise une cérémonie pour lier Lizzie à Kezzie. Mais elle n’est pas disposée à abandonner Josiah, car elle l’aime aussi et croit que les jumeaux sont une âme divisée en deux, alors elle trompe Roger (Richard Rankin) pour qu’il célèbre une autre union à la main.

Bien que quelque peu non conventionnel, selon Screen Rant, l’ancien processus de liage à la main est suffisamment mal défini pour permettre une union non traditionnelle, ce qui signifie que les deux cérémonies peuvent être valides.

Le premier joint à la main en «Étranger» se produit dans la saison quatre lorsque Bree et Roger se marient. C’est une tradition très ancienne, mais elle a été légalement reconnue en Écosse par le Marriage Act de 1939.

Selon la BBC, les mariages à la main »ont eu lieu au lieu d’un mariage à l’église [y] étaient légalement reconnus comme des mariages aboutissant à un mariage. Même après 1939, le mariage « par cohabitation avec habitude et réputation » était légalement reconnu jusqu’à ce que la loi de 2006 sur le droit de la famille (Écosse) soit adoptée.″.

Que deviennent Lizzie, Keziah et Josiah dans le roman de Diana Gabaldon ? Dans « A Breath of Snow and Ashes », le couple de trois se marie de la même manière que dans « Étranger», et plus tard, ils élaborent un plan pour éviter le scandale : Lizzie raconte à tout le monde qu’elle a épousé Kezzie et que Jo ne vit qu’avec eux. Ils vivent heureux avec plusieurs enfants.