Through my Window 2 : Netflix dévoile les détails de la suite avec des images inédites

La deuxième partie de par ma fenêtre est en cours de production et, avec ces photos inédites, Netflix a dévoilé quelques détails. Rencontre-les.

©NetflixJulio Pena comme Ares

Basé sur livres ariana godoyle 4 février dernier Netflix a ajouté le film à son catalogue par ma fenêtre. Avec Clara Gallé Oui Julio Pena en tant que protagonistes, ce drame romantique a été très bien adapté par le géant du streaming et est devenu l’un des plus regardés au moment de sa sortie. Ceci est dû au fait l’histoire d’amour entre Ares et Raquel Ce n’est pas une de ces romances clichées que l’on voit habituellement sur le petit écran.

par ma fenêtre, au-delà d’être l’adaptation d’un roman, a réussi à dépasser toutes les attentes des fans du genre. Parce que? La réponse est simple : une histoire d’amour commence grâce à une clé Wi-Fi. De plus, avec cela, la bande parvient à rompre avec la théorie selon laquelle Internet brisait toutes sortes de liens entre les plus jeunes. En fait, c’est cette chose même qui a fini par enchanter les fans du livre et du film.

A tel point que, vu le succès de ce film espagnol, le géant du streaming n’a pas hésité à le renouveler. Bien sûr, la vérité est qu’au bonheur des fans, il ne l’a pas fait pour un film de plus, mais pour deux. C’est-à-dire, par ma fenêtre ce sera, pour l’instant, une trilogie. Mais au-delà de ça Netflix a confirmé que l’histoire d’Ares et Raquel a duréles fans sont toujours intéressés de savoir ce qui va se passer dans la seconde partie.

Par conséquent, après des mois d’intrigues, le service à la demande a révélé des nouvelles de la suite avec des images inédites. Tout d’abord, sur son compte Instagram officiel, la production a confirmé que le tournage avait déjà commencé. Cette annonce était accompagnée d’une vidéo dans laquelle ils montraient que la suite n’aura pas le même nom que le premier volet. À cette occasion la bande s’intitulera « Across the sea ».

Cependant, ce n’était pas tout, mais ils ont également confirmé qu’il y aura de nouveaux visages ! On ne sait toujours pas quel rôle ils joueront et comment s’appelleront leurs personnages, mais ceux qui rejoignent l’intrigue sont les acteurs Andrea Chaparro, Iván Montes et Carla Tous. Bien sûr, il convient de noter que de Netflix, ils ont souligné que À travers la mer Il n’est basé sur aucun livre, mais Ariana Godoy fait toujours partie du scénario.

