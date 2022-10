Pourquoi la scène de Lord Caswell et Rhaenyra est si importante dans « House of the Dragon »

« Maison du Dragon »la préquelle à succès de « Jeu des trônes », est devenue l’une des séries les plus acclamées ces derniers mois. Et c’est que chaque épisode accroche davantage les adeptes de cet univers et montre des moments passionnants, comme cela s’est produit dans le épisode 8 de la première saisondiffusé le dimanche 9 octobre dernier sur HBO Max.

L’épisode intitulé « Le seigneur des marées » (« Le Seigneur des marées », 1×08) n’a pas seulement anticipé l’excitant finale de la saison 1nous a également montré une scène importante qui préfigure la dévotion continue de Lord Caswell envers Rhaenyra et une plus grande division au sein du royaume.

Lord Caswell a été vu pour la dernière fois dans l’épisode 6 de la première saison de « Maison du Dragon », peu de temps après que Rhaenyra venait de donner naissance à Joffery. Caswell salue chaleureusement Rhaenyra et promet son service. Alors que signifie la scène de l’épisode 8 de la série HBO Max ? Ici, nous vous disons.

Rhaenyra Targaryen avec son fils Jacaerys Velaryon et sa belle-fille Baela Targaryen derrière elle dans « House of the Dragon » (Photo : HBO)

POURQUOI LA SCÈNE LORD CASWELL ET RHAENYRA EST-ELLE SI SPÉCIALE ?

L’épisode 8 de la saison 1 de « House of the Dragon » a montré les fiançailles de Lord Caswell avec Rhaenyra plus de six ans après sa dernière apparition à King’s Landing. C’est ainsi que le soutien durable qu’il a pour l’héritier choisi par le roi Viserys pour le trône de fer est montré.

C’est ainsi que Rhaenyra a la loyauté persistante d’une grande partie du public et la loyauté inébranlable de Lord Caswell de Bitterbridge. Cela a été consolidé dans une brève scène de « House of the Dragon » qui a beaucoup de pertinence.

Le dévouement de Lord Caswell à Rhaenyra est une incarnation de la division du royaume avant la guerre civile Targaryen à venir. Après la mort du roi Viserys, House Hightower et les Verts se réunissent pour élaborer leur plan de succession au trône de fer, comme illustré dans « Fire & Blood » de George RR Martin.

Lord Caswell a été vu pour la dernière fois dans le sixième épisode de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Selon Screenrant, une réunion importante aura lieu dans l’épisode 9 de la saison 1 de « House of the Dragon » intitulée « The Green Council ». Ici, les verts voient Lord Caswell et d’autres partisans de Rhaenyra comme une menace pour l’héritier élu du trône, le fils d’Alicent, Aegon II ou Aegon l’aîné.

De plus, il montre House Hightower consolidant son pouvoir et tous les problèmes qui posent un défi au couronnement d’Aegon II.

La fidélité de Caswell à Rhaenyra et aux Noirs se traduit par une fin rapide, car sa tête est montée sur un pieu pour que tous puissent voir au-dessus des portes de la ville.